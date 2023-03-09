Школа в Томске перевела учеников на дистант из-за случая кори

Дирекция школы «Эврика-развитие» отправила учащихся на дистанционный режим из-за диагноза корь у одного из учеников. После того, как медики проверят прививочные карты на наличие прививок от кори часть школьников вернутся к занятиям в очной форме, сообщила мэрия Томска.

«По распоряжению Роспотребнадзора на карантине будут находиться только непривитые ребята, для них организуют обучение в дистанционном формате», - сообщили в администрации.

Во всех школах города усилены меры профилактики – входные фильтры с измерением температуры, обработка рук при входе в помещение, уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов и т.д.

В Красноярском крае сегодня сообщили о втором случае заболевания кори. Диагноз поставлен малолетнему, рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Ребенок проживает в том же доме, где и несовершеннолетний, которому был поставлен первый диагноз.

Ранее о вспышке кори сообщали власти Новосибирской области. Следственный комитет по данному факту проводил проверку.

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Лолита Белова