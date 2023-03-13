Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Японский писатель лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его издателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэндзабуро Оэ

Фото: Jacques Brinon / AP Кэндзабуро Оэ

Фото: Jacques Brinon / AP

Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию в 1994 году. Его наградили «за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». В числе главных работ писателя Нобелевский комитет упомянул романы «Футбол 1860 года», «История M/T и Лесного чуда» и «Письма к милому прошлому».

Писатель исследовал проблемы самоидентификации японской молодежи — за это его прозвали японским Сэлинджером. В 1958 году он получил высшую литературную награду Японии для дебютантов — премию Акутагавы — за рассказ «Содержание скотины». Кэндзабуро Оэ определял свой литературный стиль как «гротесковый реализм».

Кэндзабуро Оэ в составе «Ассоциации 9-й статьи» выступал против попыток пересмотреть девятую статью Конституции Японии, согласно которой страна отказалась от обладания собственными вооруженными силами и провозгласила пацифизм основой государственной политики.

Анастасия Ларина