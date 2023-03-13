В Омске создателя религиозной организации осудили на полтора года колонии

Руководителя религиозного объединения в Омске осудили на полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК РФ (создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами).

По данным регионального СУ СКР, 55-летний подозреваемый создал религиозную организацию в 2016 году, после чего стал проводить богослужения, в ходе которых использовал гипноз и психологическое воздействие. В результате псевдорелигиозных обрядов у людей отмечалось ухудшение здоровья. Эксперты диагностировали у участников организации серьезные психические расстройства.

В феврале 2023 года в Горно-Алтайске осужден глава местной религиозной организации «Свидетели Иеговы (признана экстремистской и запрещена в РФ). Суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы условно.

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Лолита Белова