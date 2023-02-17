Глава религиозной организации на Алтае получил условный срок

В Горно-Алтайске осужден глава местной религиозной организации «Свидетели Иеговы (признана экстремистской и запрещена в РФ). Суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы условно, также ему запрещено на три года заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Фигурант дела, по данным ведомства, знал, что религиозная организация, в связи с осуществление ею экстремистской деятельности, ликвидирована по решению Верховного суда РФ. Тем не менее, он организовал в регионе деятельность ее местного отделения. «Основными постулатами указанной религии являются призыв к отказу от медицинского вмешательства, непринятие государственных органов», - сообщили в прокуратуре.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова