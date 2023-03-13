Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в феврале превысил показатели допандемийного периода

В феврале 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 525 тыс. пассажиров, что не только на 12% превышает показатели февраля 2022 года, но и 2% больше, чем в допандемийный 2019 год. По данным «Ъ», по уровню пассажиропотока это пятый показатель среди российских перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии" Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии"

При этом «Уральские авиалинии» оказались одной из немногих авиакомпаний, кто смог полностью преодолеть последствия пандемии короновируса и летных ограничений внутри страны и за рубежом, связанных со спецоперацией на Украине. Так, «Аэрофлот», занявший первое место по пассажиропотоку, за февраль перевез 1,5 млн человек, что на 40% ниже, чем было в 2019 году.

Пассажиропоток «Победы» упал на 17% к февралю 2022 года, до 850 тыс. человек, однако рост к февралю 2019 года — 36%. Авиакомпания S7, которая за прошедший месяц перевезла более 1 млн человек, показала рост к 2019 году на 40%, однако в сравнении с февралем 2022-го этот показатель ниже на 9%.

Всего услугами российских перевозчиков в феврале воспользовались 6,5 млн человек, что на 1 млн меньше, чем было до пандемии. Хотя в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 50 тыс. пассажиров.

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