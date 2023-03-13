Авиапассажиры сравняли счет

По данным “Ъ”, в феврале авиакомпании впервые за год не только не снизили пассажиропоток, но даже немного нарастили его. Тем не менее перевозки остаются примерно на 14% ниже, чем в феврале 2019 года. Некоторые эксперты ожидают сокращения пассажиропотока после завершения государственных субсидий с апреля, но другие не видят для этого оснований с учетом неудовлетворенного спроса на полеты за рубеж.

Как стало известно “Ъ”, в феврале российские авиакомпании перевезли более 6,5 млн пассажиров, что почти на 50 тыс. человек превышает показатели февраля 2022 года. Отставание от февраля 2019 года, когда на отрасль еще не влияла пандемия,— почти 1 млн человек. Напомним, 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине были закрыты 11 аэропортов юга РФ и уже в конце месяца перевозчики начали отменять рейсы в Европу.

Это первый месяц с начала боевых действий, когда пассажиропоток не упал относительно низкой «восстановительной» базы 2021 года. Прошлой весной перевозки упали на 20–30% в годовом выражении, летом — на 15–20%, к январю 2023 года снижение сократилось до 10%.

Группа «Аэрофлот» в феврале 2022 года перевезла 2,9 млн пассажиров, что на 0,9 млн меньше, чем в феврале 2019 года. Сам «Аэрофлот» нарастил пассажиропоток на 21% к февралю 2022 года, до почти 1,5 млн человек, отставание от февраля 2019 года — 40%. Пассажиропоток «Победы» упал на 17% к февралю 2022 года, до 850 тыс. человек, рост к февралю 2019 года — 36%. «Россия» перевезла 573 тыс. человек, прибавив 13% к прошлому году и почти нагнав результаты февраля 2019 года. В «России» “Ъ” сообщили, что результаты обусловлены ростом занятости кресел на внутренних маршрутах на 11,3% и открытием «транспортных узлов» в Красноярске и Сочи. «Аэрофлот» и «Победа» не ответили “Ъ”.

Вторая по объемам перевозок — S7 — перевезла чуть более 1 млн человек, показав снижение на 9% к февралю 2022 года и рост на 40% к 2019 году (с 744 тыс.). Замыкающие топ-5 «Уральские авиалинии» выросли на 12% и 2% соответственно, до 525 тыс. человек.

Занятость кресел выросла год к году с 77% до 86,2%. Разбивки на международные и внутренние линии в оперативной статистике нет. Но большая часть пассажиров приходится на перелеты по стране, о чем говорит и динамика крупнейших аэропортов.

Наибольший рост показал Сочи, который за январь—февраль обслужил чуть менее 1,5 млн (рост на 81% к 2019 году и 22% к 2022 году), Новосибирск — 1,1 млн человек (51% и 23% соответственно) и Самара — 435 тыс. (25% и 15% соответственно).

Хуже картина в Московском авиаузле (МАУ), потерявшем значительную долю международного трафика. Домодедово с начала зимы обслужил 3,02 млн человек (падение на 13% к 2019 году и на 9% к 2022 году), Шереметьево — 4,49 млн (рост на 0,5% и снижение на 33%), Внуково — 1,8 млн (падение на 27% и 35% соответственно). Наибольшее отставание Внуково собеседники “Ъ” объясняют переводом части рейсов «Победы» в Шереметьево. Оба аэропорта воздержались от комментариев. В Домодедово уточнили “Ъ”, что в январе—феврале трафик на международных линиях вырос на 17% в сравнении с 2022 годом «прежде всего за счет направлений стран СНГ».

В летающей из Домодедово S7 планируют увеличить пассажиропоток в летнем сезоне за счет расширения маршрутной сети, в частности из Иркутска, и увеличения числа международных рейсов (перевозчик планирует возобновить рейсы в Китай). Основной причиной снижения общего пассажиропотока там называют изменение структуры маршрутной сети, акцент на региональных перевозках и рост средней дальности рейсов.

В пресс-службе чартерной Azur Air, которая недосчиталась около 40% пассажиров, подчеркнули, что «февральские цифры непрезентативны», поскольку «ситуация в отрасли кардинально изменилась». «Показателен будет март, в целом по году мы ожидаем рост пассажиропотока на 10%, до 2,3 млн человек»,— добавили там. Еще в одной крупной компании добавили, что надеются нарастить перевозки до показателей 2019 года за счет переориентации флота на международные линии.

Такие ожидания вполне оправданны, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Спрос на зарубежные перевозки в 2022 году был удовлетворен лишь частично «и по ряду направлений с перевесом в пользу иностранных авиакомпаний», при этом «такой низкой доли МВЛ не было более 20 лет». Дальнейшее соотношение будет определяться многими факторами, важнейшие из которых — «курс рубля, достаточность провозных емкостей и неухудшение условий для полетов за рубеж».

По мнению некоторых собеседников “Ъ” в отрасли, пассажиропоток по РФ поддерживается исключительно субсидированием, и после завершения масштабной программы господдержки (125 млрд руб. с апреля 2022 года по март 2023 года) следует ожидать глубокого снижения к 2019 году. Олег Пантелеев не считает субсидии ключевым фактором: «Для аудитории, традиционно ориентированной на отдых за рубежом, экономия нескольких тысяч рублей за полет по стране не будет определяющей».

Айгуль Абдуллина