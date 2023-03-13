Гидрометцентр спрогнозировал скорое начало потепления по всей России

С 15 марта на всей территории России ожидается значительное повышение температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, наиболее сильное потепление произойдет на Дальнем Востоке.

«Начиная со среды вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке»,— рассказал ТАСС господин Вильфанд. Температурный фон в дальневосточных регионах на 14–17 градусов превысит показатели климатической нормы с 15 марта.

По словам господина Вильфанда, в Якутске ночью 15 марта температура будет на уровне –8…–13°C, днем –1…–5°C. При этом сегодня ночью в регионе температура опускалась до –25…–30°C, а днем — до –10…–15°C градусов.

В Москве сегодня, 13 марта, ожидается от –2 до 0°С, в ночь на 14 марта температура опустится до –6°С. За прошедшие сутки в столице выпало 16 мм осадков, что на 47% превысило показатели нормы.

Милена Костерева