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Коммерсантъ FM
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В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

По данным, полученным в 18:00 с главной московской метеостанции на ВДНХ, за 24 часа в столице выпало 16 мм осадков, тогда как месячная норма составляет 34 мм. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы.

«Суточный прирост осадков составил 47% месячной нормы»,— сообщил собеседник агентства. В Москве сегодня прошел дождь, сменившийся снегом, а плюсовая температура сменилась минусовой.

Дептранс Москвы в связи с ухудшением погодных условий предупреждал о локальных задержках наземного транспорта.

Мария Федотова

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