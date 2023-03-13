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Коммерсантъ FM
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Ростехнадзор: у каждого пятого лифта в России истекли сроки эксплуатации

Около 20% лифтов в России работают больше 25 лет — то есть за пределами максимальных сроков эксплуатации. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

«Ежегодно в России вводятся в эксплуатацию до 35 тыс. лифтов. В настоящий момент в России поставлены на учет около 496 тыс. лифтов, из них около 100 тыс. отработало назначенный срок службы в 25 лет»,— рассказали в ведомстве. Ростехнадзор с 1 марта назначен уполномоченным по контролю за безопасным использованием лифтом и эскалаторов.

В 2022 году производство, по данным Росстата, лифтов упало на треть — на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году. На производство лифтов повлияли сложная экономическая ситуация, а также снижение темпов строительства жилья и коммерческой недвижимости.

Подробнее о производстве лифтов — в материале «Лифты устремились вниз».

Анастасия Ларина

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