Президент Турции призвал не слушать тех, кто «сеет смуту» после землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не слушать тех, кто хочет «сеять смуту» после произошедших в стране землетрясений. Число жертв стихийного бедствия достигло уже 48 тыс. человек.

«Не слушайте тех, кто стремится сеять смуту. Не давайте возможности тем, кто хочет отвлечь нас от залечивания ран, нанесенных землетрясением, нанося вред нашему единству»,— заявил господин Эрдоган в ходе выступления в провинции Хатай (цитата по «РИА Новости»).

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Минздрав Сирии сообщал, что в стране погибли 1414 человек, число пострадавших превысило 400 тыс. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения. Всемирный банк оценил предварительный ущерб Турции в $34,2 млрд. В ООН считают, что он может превысить $100 млрд.

О последствиях стихийного бедствия читайте в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 43 Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

Лаура Кеффер