Президент Турции призвал не слушать тех, кто «сеет смуту» после землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не слушать тех, кто хочет «сеять смуту» после произошедших в стране землетрясений. Число жертв стихийного бедствия достигло уже 48 тыс. человек.
«Не слушайте тех, кто стремится сеять смуту. Не давайте возможности тем, кто хочет отвлечь нас от залечивания ран, нанесенных землетрясением, нанося вред нашему единству»,— заявил господин Эрдоган в ходе выступления в провинции Хатай (цитата по «РИА Новости»).
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Минздрав Сирии сообщал, что в стране погибли 1414 человек, число пострадавших превысило 400 тыс. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения. Всемирный банк оценил предварительный ущерб Турции в $34,2 млрд. В ООН считают, что он может превысить $100 млрд.
О последствиях стихийного бедствия читайте в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».