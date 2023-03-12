Число погибших в землетрясениях в Турции достигло 48 тыс.

Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек, а число раненых превысило 115 тыс., передает TRT Haber слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Через две недели в обеих странах произошли новые подземные толчки. В новых землетрясениях в Турции погибли 6 человек и около 300 пострадали. По Сирии есть только неофициальные данные — 5 погибших и около 500 пострадавших.

По оценке Всемирного банка, предварительный ущерб Турции в результате землетрясений составил $34,2 млрд. В ООН считают, что ущерб Турции может превысить $100 млрд.

Эрдни Кагалтынов