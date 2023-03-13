Индия и Франция провели совместные учения ВМС в Аравийском море

Фрегат ВМС Индии «Сахьядри» принял участие в учениях с кораблями ВМС Франции. Двухдневные маневры прошли в Аравийском море 10–11 марта, сообщила в Twitter пресс-служба ВМС Индии.

От Франции в учениях участвовали десантный корабль «Дисмюд» и фрегат «Лафайет». По данным индийских ВМС, состоявшиеся маневры «подтвердили оперативную совместимость и высокий уровень сотрудничества» между ВМС.

В прошлый раз Индия и Франция провели учения ВМС в Аравийском море в январе. Тогда маневры под названием Varuna («Варуна») заняли пять дней. В них участвовали в том числе французский атомный авианосец «Шарль де Голь», а Индия задействовала новейший ракетный эсминец «Ченнаи» (Chennai) и истребители МиГ-29.

В 2022 году ВМС Индии и Франция проводили патрулирование в южной части Индийского океана, а также совместные маневры армии и ВВС Garuda («Гаруда») на границе с Пакистаном.

Лаура Кеффер