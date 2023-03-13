25,93 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в 2022 году, сообщил в пятницу Росстат. Это на 12,6% меньше, чем было по результатам 2021 года (29,66 трлн руб., тогда показатель вырос сразу в 2,6 раза). В течение 2022 года темпы прироста финрезультата постепенно сокращались, а начиная с сентября он ушел в минус относительно уровня сопоставимого периода 2021-го. В сентябре размер убытков даже превысил размер прибыли, то есть экономика РФ в целом в измерении Росстата была убыточной. С октября месячное сальдо прибыли и убытков вновь стало положительным. Доля убыточных организаций в 2022 году выросла до 26,1% с 24,9% в 2021-м.