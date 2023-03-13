Генерала отравили за службу

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом, Героя России и ЛНР генерал-майора Апты Алаудинова. Он получил фельдъегерской почтой конверт, письмо в котором было обработано ядовитым веществом, содержащим бромциан,— отравляющие газы с ним использовались еще в ходе Первой мировой войны. Поскольку расследование уголовного дела взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным, представитель признанного потерпевшим генерала адвокат Денис Шапиро не сомневается, что отравители будут установлены.
Денис Шапиро и Апты Алаудинов добились расследования отравления под контролем главы СКР
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Адвокат Шапиро сообщил «Ъ», что военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом в связи с осуществлением последними служебной деятельности). Защитник отметил, что его доверитель генерал-майор Апты Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны по делу потерпевшими.
«Я не сомневаюсь в том, что это было тщательно спланированное преступление, совершенное группой лиц. Рано или поздно все его участники будут установлены»,— подчеркнул защитник.
По его словам, уже активно проводятся следственные действия — допрашиваются свидетели преступления.
Кроме того, проводится судебно-химическая экспертиза, которая даст ответ на главный вопрос, какие именно отравляющие вещества использовались при покушении, а это особенно важно для врачей, занимающихся лечением пострадавших, и предотвращения подобных преступлений, отметил собеседник «Ъ».
Напомним, что, как сообщал «Ъ», ранее представитель Героя России обращался к главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой изъять материал доследственной проверки по факту покушения на генерала Алаудинова из воинской части и передать его в центральный аппарат СКР. Он просил главу СКР взять расследование отравления высокопоставленного военного под личный контроль.
Генерал юстиции России Александр Бастрыкин 9 марта поручил руководству Главного военного следственного управления СКР возбудить уголовное дело. Соответствующее решение, как сейчас выясняется, было принято в тот же день.
Дело находится в производстве следственного подразделения, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных в новых регионах России ВСУ и СБУ, которые, очевидно, и были заинтересованы в попытке ликвидации известного командира.
В материалах дела говорится, что около 17:30 8 февраля этого года фельдъегерь узла почтовой связи доставил в штаб 2-го армейского корпуса корреспонденцию, среди которой было письмо в запечатанном конверте, адресованное Апты Алаудинову. Вскрыв конверт, генерал Алаудинов и его адъютант почувствовали «резкий специфический запах», а потом и «признаки внезапного недомогания». И хотя командир «Ахмата» и его помощник умылись с мылом, это не помогло. Вначале они были госпитализированы в медсанбат, а потом с 11 по 17 февраля прошли лечение в Москве в госпитале имени Вишневского Минобороны с диагнозом «отравление неизвестным веществом».
По словам господина Шапиро, врачи выяснили, что для отравления использовали смесь бромциана и другого, пока не установленного ядовитого вещества.
Отметим, что производные бромциана используются в добыче золота, а во время Второй мировой войны Австро-Венгрия применяла их в качестве боевых отравляющих веществ. Отправителем письма значилась 83-летняя жительница РФ. Теперь следователи выясняют, как оно могло попасть в фельдъегерскую службу.
Генерал Алаудинов, по его словам, вместе с адъютантом уже вернулись на службу в зону СВО, но, участвуя в боевых действиях, они проходят и дополнительное лечение.