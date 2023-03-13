Генерала отравили за службу

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом, Героя России и ЛНР генерал-майора Апты Алаудинова. Он получил фельдъегерской почтой конверт, письмо в котором было обработано ядовитым веществом, содержащим бромциан,— отравляющие газы с ним использовались еще в ходе Первой мировой войны. Поскольку расследование уголовного дела взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным, представитель признанного потерпевшим генерала адвокат Денис Шапиро не сомневается, что отравители будут установлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шапиро и Апты Алаудинов добились расследования отравления под контролем главы СКР

Фото: Коммерсантъ Денис Шапиро и Апты Алаудинов добились расследования отравления под контролем главы СКР

Фото: Коммерсантъ

Адвокат Шапиро сообщил «Ъ», что военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом в связи с осуществлением последними служебной деятельности). Защитник отметил, что его доверитель генерал-майор Апты Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны по делу потерпевшими.

«Я не сомневаюсь в том, что это было тщательно спланированное преступление, совершенное группой лиц. Рано или поздно все его участники будут установлены»,— подчеркнул защитник.

По его словам, уже активно проводятся следственные действия — допрашиваются свидетели преступления.

Кроме того, проводится судебно-химическая экспертиза, которая даст ответ на главный вопрос, какие именно отравляющие вещества использовались при покушении, а это особенно важно для врачей, занимающихся лечением пострадавших, и предотвращения подобных преступлений, отметил собеседник «Ъ».

Напомним, что, как сообщал «Ъ», ранее представитель Героя России обращался к главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой изъять материал доследственной проверки по факту покушения на генерала Алаудинова из воинской части и передать его в центральный аппарат СКР. Он просил главу СКР взять расследование отравления высокопоставленного военного под личный контроль.

Генерал юстиции России Александр Бастрыкин 9 марта поручил руководству Главного военного следственного управления СКР возбудить уголовное дело. Соответствующее решение, как сейчас выясняется, было принято в тот же день.

Дело находится в производстве следственного подразделения, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных в новых регионах России ВСУ и СБУ, которые, очевидно, и были заинтересованы в попытке ликвидации известного командира.

В материалах дела говорится, что около 17:30 8 февраля этого года фельдъегерь узла почтовой связи доставил в штаб 2-го армейского корпуса корреспонденцию, среди которой было письмо в запечатанном конверте, адресованное Апты Алаудинову. Вскрыв конверт, генерал Алаудинов и его адъютант почувствовали «резкий специфический запах», а потом и «признаки внезапного недомогания». И хотя командир «Ахмата» и его помощник умылись с мылом, это не помогло. Вначале они были госпитализированы в медсанбат, а потом с 11 по 17 февраля прошли лечение в Москве в госпитале имени Вишневского Минобороны с диагнозом «отравление неизвестным веществом».

По словам господина Шапиро, врачи выяснили, что для отравления использовали смесь бромциана и другого, пока не установленного ядовитого вещества.

Отметим, что производные бромциана используются в добыче золота, а во время Второй мировой войны Австро-Венгрия применяла их в качестве боевых отравляющих веществ. Отправителем письма значилась 83-летняя жительница РФ. Теперь следователи выясняют, как оно могло попасть в фельдъегерскую службу.

Генерал Алаудинов, по его словам, вместе с адъютантом уже вернулись на службу в зону СВО, но, участвуя в боевых действиях, они проходят и дополнительное лечение.

Николай Сергеев