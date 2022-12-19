По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

Движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

«Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— говорится в сообщении. Режим ограничения движения автотранспорта действовал 19 декабря с 12:00.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», для грузового транспорта в связи с закрытием переправы действовали альтернативные маршруты.

Дмитрий Нестеренко

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