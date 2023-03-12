AGI: префект Неаполя запретил болельщикам «Айнтрахта» посещать матч ЛЧ UEFA 15 марта

Власти Неаполя из соображений безопасности не хотят видеть на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) UEFA болельщиков франкфуртского «Айнтрахта». Матч состоится 15 марта на стадионе «Сан-Паоло», в первом матче 21 февраля «Айнтрахт» у себя дома проиграл со счетом 0:2. Тогда во Франкфурте были задержаны девять человек.

Префект Неаполя Клаудио Паломба распорядился запретить продавать жителям Франкфурта билеты по гостевой квоте «для защиты общественной безопасности», сообщает итальянское агентство AGI.

Ранее подобное ограничение выдвинуло 10 марта МВД Италии, 11 марта этот запрет, распространяющийся на всех немецких фанатов, был снят, сообщает AFP.

Пока «Наполи» с 18 очками лидирует в группе А.