«Пока фавориты не подводят»

«Ливерпуль» установил новый антирекорд клуба. Команда Юргена Клоппа впервые в истории пропустила в еврокубковом матче пять голов на «Энфилде». «Ливерпуль» проиграл мадридскому «Реалу» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:5. В другом матче дня «Наполи» обыграл «Айнтрахт» 2:0. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ

«Ливерпуль» и «Реал» наконец-то заставили нас вспомнить, что такое настоящая Лига чемпионов. Невероятные атаки, скорость и, конечно же, забитые мячи, причем как фантастические по своей красоте, так и курьезные. Например, в первом тайме отличились оба вратаря. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа решил показать пару финтов в своей штрафной, потерял мяч, и подоспевший Мохамед Салах отправил его в ворота. А страж ворот «Ливерпуля» Алисон Бекер выбил мяч в Винисиуса Жуниора, и получился гол после рикошета.

Но самое главное, что «Реал» смог перевернуть игру. Уступая 0:2, команда Карло Анчелотти в итоге выиграла с невероятным счетом 5:2. Что произошло с «Ливерпулем», попытался объяснить футбольный эксперт Владислав Радимов: «Потеря Садио Мане очень сказалась на них. Раньше они, играя в этот прессинг, понимали, что отберут мяч, будут сохранять силы, потому что мяч будет у них, и они будут его контролировать, и Мане будет на завершении. И как раз этот баланс нарушился с его уходом. То есть 20-30 мин они готовы прессинговать и играть первым номером, дальше начинается спад. Понятно, что "Реал" с такими мастерами просто перехватывает инициативу и возвращает им забитыми мячами».

Что же, клиенты «Лиги ставок», которые верили в мадридский клуб, оказались правы, а таких было 65%. Также взяли свое те, кто ставил на «Наполи» в гостевом матче с «Айнтрахтом». Неаполитанцы выиграли 2:0, и один гол, конечно, на счету Виктора Осимхена. А вот Хвича Кварацхелия забить не смог. Он не реализовал пенальти, но отдал голевую передачу на Джованни Ди Лоренцо, причем классную — пяткой.

В сегодняшних матчах 1/8 финала большинство клиентов «Лиги ставок» также верят в фаворитов. Во-первых, конечно, в «Манчестер Сити». Британский клуб встречается с «Лейпцигом», матч пройдет в Германии. «Лига ставок» предлагает достаточно высокий коэффициент на победу «Сити» в этой встрече — 1,95. На успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом выше 4.

При каком раскладе «Лейпциг» может сотворить сенсацию, рассказал амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич: «Как себя ведет Пеп Гвардиола? Он на самом деле фанатик футбола и может придумать какой-то свой очередной эксперимент прямо в матче 1/8, как когда-то было против "Лиона" или "Манчестер Юнайтед", тоже относительно недавно. Он может что-то эдакое выдумать, а это не будет работать, и тогда "Лейпциг" накажут».

В другой встрече, где «Интер» будет принимать португальский «Порту», разброс в коэффициентах еще больше. «Лига ставок» предлагает взять победу «Интера» дома за 1,77, а успех «Порту» в гостях оценивается в 5,4. При этом преподносить неприятные сюрпризы миланский клуб своим болельщикам умеет, отметил футбольный аналитик Константин Клещев: «Какой "Интер" настоящий, понять довольно трудно. Это та команда, которая выиграла у "Наполи", они 1:0 обыграли безоговорочного лидера чемпионата Италии, или та команда, которая проиграла "Эмполи", явно не фаворит Серии A?

Чем хорош "Порту"? Команда технична, амбициозна и, самое главное, не проигрывает уже девять матчей подряд в чемпионате Португалии. Это говорит о том, что команда находится на подъеме».

Но все же пока фавориты, в которых верит большинство, не подводят. Может быть, сегодня нас ждет какая-то громкая сенсация. Федеральный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Лейпциг»—«Манчестер Сити». Игру «Интер»—«Порту» можно увидеть на спутниковом канале «Футбол 1». Оба матча начнутся в 23:00.