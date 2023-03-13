Американский раунд

Стартовый раунд нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, еще не завершившись, успел превратиться в чрезвычайно неординарное событие по меркам КХЛ. Впервые на самой ранней стадии play-off она предстала лигой с очень высоким уровнем конкуренции, ничуть не уступающим уровню конкуренции в НХЛ. А в числе жертв его неожиданного роста может оказаться действующий обладатель главного приза КХЛ ЦСКА, которому в следующий круг нужно пробиваться через седьмой матч с «Северсталью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Этот раунд, который уже преодолели шесть клубов — «Ак Барс», «Адмирал», «Авангард», СКА, «Локомотив» и «Торпедо»,— и в самом деле выглядит чем-то наподобие аномалии. Ну или можно сказать, что он выглядит безусловным поводом для гордости для тех, кто отвечает за развитие КХЛ.

На протяжении чуть ли не всей истории существования хоккейного проекта, насчитывающей уже полтора десятилетия, список его минусов, возможно, возглавлял минус, больно режущий глаз всем, кто внимательно следит и за НХЛ, которая для отечественной лиги служила чем-то вроде эталона. Речь о невысоком уровне конкуренции. Факт, что каждый сезон в КХЛ существовало слишком четкое разделение на ниши. Каждый сезон в ней рядом с маленькой группкой гигантов, нацеливающихся на Кубок Гагарина — вечных или временно обросших мускулами, взлетевших наверх на год-два,— существовал огромный отряд середняков и аутсайдеров, бодаться с гигантами и не мечтающий. И 1/8 финала идеально эту особенность подчеркивала.

В play-off, что в НХЛ, что в КХЛ, выходят 16 клубов. Но если в североамериканской лиге фактически любой из них готов идти до конца, а выигрыш команды, с трудом прорвавшейся через «регулярку», над ее победителем иногда не считают серьезной сенсацией, то в лиге, располагающейся в Евразии, все всегда было куда проще и преснее. Формат с полноценным, до четырех выигрышей в серии, стартовым раундом в КХЛ появился в 2011 году, в четвертом ее сезоне. С тех пор состоялась дюжина стартовых раундов play-off (включая раунд трехлетней давности в остановившемся после него в связи с пандемией коронавируса сезоне), и ни один из них не походил на классический стартовый раунд play-off НХЛ — с жестокой борьбой в большинстве пар, с поставленными на поток неожиданностями.

Среди этих 12 раундов вообще не было таких, которые обошлись бы без «сухих», в четырех матчах, разгромов. Более того, в девяти из них таких серий, без намека на интригу, набралось аж по три из восьми. Среди этих 12 раундов в четырех не нашлось пар, дотянувших до седьмого матча, а еще в трех седьмой матч случился один-единственный.

Наиболее логично измерять градус интриги общим количеством встреч в раунде. Так вот, в предыдущие 12 лет за скромнейшую отметку в 40 игр (это как если бы все серии завершились со счетом 4:1) оно не перевалило аж пять раз. В прошлом розыгрыше, правда, серия «Йокерита» со «Спартаком» сорвалась из-за выхода из КХЛ на фоне специальной военной операции на Украине финского клуба, но, даже если бы ее провели, шансы перекрыть рубеж были бы не так уж велики, учитывая, что в остальных семи сыграли 35 матчей. А рекорд по этому показателю держался долго-долго — с 2011-го, то есть с момента имплементации семиматчевого формата, по 2014 год стартовые раунды Кубка Гагарина состояли из 44 встреч.

В этом смысле 1/8 финала текущего розыгрыша и вправду бесцеремонно выбросила на помойку тренды КХЛ. В ней все было наперекор привычным показателям. Суммарное количество встреч — 48, «сухих» серий нет вовсе, и только в двух дело ограничилось пятью матчами — со счетом 4:1 «Авангард» разобрался с «Сибирью», а «Локомотив» — с «Витязем». Еще в шести костер интриги пылал — и, как правило, ярким пламенем. Это касается в том числе серий, в которых имелся стопроцентный «бумажный» фаворит. Могучие СКА и «Ак Барс», выигравшие регулярный чемпионат в Западной и Восточной конференциях, прежде чем одолеть минское «Динамо» и «Нефтехимик» в шести встречах, жутко помучились, оказываясь по ходу серий в роли отстающих, хотя раньше на соперников настолько низкого формально статуса едва ли обратили бы внимание, проехавшись по ним асфальтовым катком. А до седьмого матча дело дошло в двух сериях.

И с сенсациями сейчас наконец все более или менее в порядке. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Адмирал» потерпел финансовый крах и был вынужден пропустить целый сезон, вернувшись в КХЛ еще более заурядным слабаком, чем был раньше. В марте 2023-го владивостокцы, протиснувшись в play-off, выкинули из него крепкий и наверняка не сомневавшийся в том, что будет как минимум биться в финале конференции, «Салават Юлаев». В минувшем сезоне «Торпедо» не попало в play-off, а до этого в пяти розыгрышах сходило как раз в 1/8 финала. В этом сезоне торпедовцы с новым наставником — хоккейной легендой Игорем Ларионовым — совершили трансформацию из ничем не примечательной команды в команду с классной, в стиле дорожащих шайбой грандов игрой и классными результатами, а в воскресенье добили в шестом матче серии сильное московское «Динамо».

Наконец, на горизонте маячит еще одна, совсем уж громоподобная, сенсация. На максимальную дистанцию растянулись серии «Автомобилиста» с «Металлургом» и, главное, ЦСКА с «Северсталью». Причем уверенность и спокойствие, с которыми череповчане вчера разнесли армейцев, забросив им три безответные шайбы, заставляют думать, что в седьмом матче действующим обладателям Кубка Гагарина просто не будет.

Алексей Доспехов