Конкуренты измельчали, но обозлились

Хотя состояние конкуренции на российском рынке и внушает некоторый оптимизм, ее рост продолжает замедляться, следует из данных опроса малого бизнеса «Опорой России». В частности, сокращается число руководителей компаний, ИП и самозанятых, считающих конкуренцию «очень или достаточно сильной» (54,9% в 2023 году против 59,5% в 2020-м). Об усилении конкуренции говорит чуть больше половины опрошенных — 51,3% (против 59,1% в 2020-м) — это в первую очередь предприниматели, чей бизнес связан с торговлей, туризмом, здравоохранением и транспортными услугами, где традиционно много представителей МСП. Этим объясняется и зафиксированное в результатах опроса усиление конкуренции внутри самого сектора, отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин: если раньше главным конкурентом для малых и средних предпринимателей считались крупные, то в этом году (из-за сжатия рынков и освобождения ниш) в качестве конкурентов опрошенные одинаково часто называли крупный и малый бизнес.

По сравнению с 2020 годом уменьшилось и число предпринимателей, полагающих, что конкурентная среда или политика госорганов по ее поддержанию ухудшается (см. график). Господин Шубин связывает это «в большей степени» с изменением отношения бизнеса к работе ФАС. В 2023 году показатели доверия к порядку защиты прав предпринимателей в антимонопольных органах выросли вдвое (с 27,7% в 2020 году до 56,7%), как, впрочем, и обжалования действий сотрудников ФАС (с 24,6% до 51,5%). Отметим, отчасти это, видимо, объясняется тем, что служба остается едва ли не единственным проконкурентным госорганом, в частности, оппонируя Минфину в вопросе продления практики неконкурентных госзакупок у единственного поставщика (подробнее см. “Ъ” от 23 января и 23 сентября 2022 года).

Впрочем, некоторое улучшение конкурентной среды пока вряд ли можно считать значительным, констатируют в «Опоре России», объясняя это появлением новых барьеров для ведения бизнеса. В 2023 году в их перечень, кроме традиционных жалоб на высокие налоги (отметили 39,3% опрошенных) и нестабильность законодательства (37,2%), добавились потеря кадров (38,1%) и поставщиков (26,8%), разрывы логистических связей (16,2%), трудности с приобретением зарубежных товаров, услуг и сырья (26,3%) и расчетов с зарубежными контрагентами (9,4%).

Кристина Боровикова