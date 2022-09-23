Госзаказ теряет привлекательность

Высокая неопределенность из-за санкций, ужесточение правил игры для участников госзакупок и монополизация рынка госзаказа отталкивают бизнес от этого рынка, показали дискуссии на всероссийской конференции ФАС «Государственный заказ — двигатель конкуренции». Де-факто ключевой механизм поддержки бизнеса за счет гарантированного спроса становится все менее интересным предпринимателям. В ведомствах нет единства в вопросе о необходимости новых послаблений для заказчиков — но есть споры о том, прозрачность или конкуренция в закупках приоритетна. Так, Минфин настаивает на закрытии данных о госзакупках и продлении антисанкционных мер, в ФАС же ссылаются на злоупотребления временными нормами, риски для конкуренции и опасность передела рынков. В службе обещают направить опасения в Белый дом — пока правительство поддержало предложения о продлении временных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу ФАС Максима Шаскольского начало беспокоить состояние конкуренции в госзаказе — чрезвычайные меры на этом рынке не ведут к его эффективности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Главу ФАС Максима Шаскольского начало беспокоить состояние конкуренции в госзаказе — чрезвычайные меры на этом рынке не ведут к его эффективности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В последние годы дискуссии на форумах и конференциях в сфере госзакупок довольно предсказуемо разворачивались вокруг необходимости цифровизации госзаказа, обеспечения прозрачности на рынке и повышения удобства для его участников — контрактная система за счет многолетних доработок стала одним из наиболее эффективных механизмов поддержки бизнеса. Между тем временные корректировки системы сначала в условиях пандемии, а теперь беспрецедентных санкций против российской экономики из-за военной операции на Украине начали снижать привлекательность госзаказа и его бюджетную эффективность.

Правительство в рамках антисанкционных поправок (46-ФЗ) масштабировало практику неконкурентных закупок у единственного поставщика (правительство и регионы могут самостоятельно определять случаи таких закупок) и разрешило госкомпаниям не раскрывать данные о части закупок (см. “Ъ” от 4 апреля). О пагубном влиянии антисанкционных мер предупредила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Мы понимаем ситуацию, нужны быстрые решения, но за ними должно появиться нормальное регулирование». Пока же, по ее словам, участие бизнеса в закупках осложняется, а нормы о единственном поставщике «жестко перекраивают рынки» и несут риски для конкуренции — многие контрагенты не могут получить доступ к закупкам.

Опасения бизнеса разделяет глава ФАС Максим Шаскольский. В ФАС обеспокоены состоянием конкуренции на рынке: среднее количество заявок на одну закупку составляет сейчас 2,8 (3,1 даже в коронавирусном 2021 году). По 46-ФЗ регионы заключили с единственными поставщиками более 12 тыс. контрактов на 500 млрд руб., в том числе даже на рынках с высокой конкуренцией, отметил глава ФАС — при этом на протяжении двух месяцев такие закупки вовсе не подлежали учету. Одновременно в ФАС поступают обращения из правоохранительных органов — на предмет проверки обстоятельств заключения контрактов с подрядчиками без опыта, без связи со срочностью закупки или санкциями. «ФАС не может позитивно воспринимать право, предоставленное субъектам, закупать что угодно и, главное, как угодно у единственного поставщика»,— констатировал господин Шаскольский.

Тем временем, как сообщил замглавы Минфина Алексей Лавров, правительство уже поддержало предложение его ведомства о продлении на 2023 год антисанкционных мер в сфере госзакупок. В Минфине признают, что объем контрактов с едпоставщиками вырос — до 23% (за восемь месяцев 2022 года) против 17% в 2021 году. Но рисков в ведомстве не видят, ссылаясь на «ковидный» опыт — тогда доля закупок у едпоставщика также выросла на 7%. «Сейчас находимся в аналогичной ситуации — то есть ничего, на наш взгляд, особо критичного сейчас нет»,— добавил Алексей Лавров. По его словам, госзаказ не должен рассматриваться как единственный механизм повышения уровня конкуренции, но должен обеспечить скорость и прозрачность проведения закупок. Такая позиция Минфина несколько противоречит функции ведомства по обеспечению бюджетной эффективности и экономии при закупках. Сравнение аналогичной ситуации с «ковидным» опытом в профицитном 2020 году также выглядит сомнительным с учетом разных перспектив — в условиях объявленной мобилизации правительству потребуется направить дополнительный объем средств на социальные программы поддержки.

В ФАС заявили о несогласии с Минфином и пообещали сообщить о злоупотреблениях заказчиков антисанкционными нормами в правительство.

Диана Галиева