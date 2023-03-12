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Коммерсантъ FM
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Платные дороги наполняют новыми штрафами

Регионам разрешат самим определять, как наказывать неплательщиков на местных автотрассах

Субъекты федерации смогут вводить собственные штрафы за неоплату проезда по региональным дорогам. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Речь идет, в частности, о таких трассах, как Московский скоростной диаметр, северный дублер Кутузовского проспекта, Мытищинская хорда, Новолыткаринское шоссе, обход Хабаровска и т. д. Размер региональных санкций пока неизвестен. Штраф в 1,5–5 тыс. руб. останется на федеральных магистралях, находящихся в введении госкомпании «Автодор»,— М-1, М-4, ЦКАД, М-12 и прочих.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Внесенный в Госдуму правительственный законопроект (разрабатывался Минтрансом) содержит поправки к КоАП. Суть их сводится к тому, что действующий штраф за проезд по платным дорогам — 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов — будет взиматься только за проезд по федеральным платным дорогам (М-1, М-4, М-3, ЦКАД, М-12 и т. д.).

За неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения на нарушителей наложат санкции, которые обозначат в региональном законодательстве.

Размер новых штрафов на данный момент неизвестен. Однако их можно будет оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Региональные власти смогут использовать «средства фотовидеофиксации» при администрировании правонарушений на своих дорогах, сказано в пояснительной записке.

Напомним, статья 12.21.4, в которую вносятся изменения, введена в КоАП в 2020 году. Норма понадобилась для борьбы с нарушителями проезда по ЦКАД, где впервые в России была применена безбарьерная система оплаты free-flow (на трассе нет шлагбаумов). Нарушения, связанные с неоплаченным проездом, на ЦКАД администрирует Ространснадзор. Аналогичная система действует на трассе М-12 «Восток», участки которой в Московской и Владимирской областях уже открыты для движения. В сентябре власти обещают запустить ее от Москвы до Арзамаса, в конце года — до Казани.

Между тем за прошедшие три года в России начали появляться новые региональные платные дороги. К существовавшим ранее «платникам» в Псковской области и Санкт-Петербурге добавился Московский скоростной диаметр (МСД), работающий в платном режиме с января 2023 года для транзитных авто, и платный обход Хабаровска, открытый для движения в июле 2022 года. Сейчас на всех этих трассах применяется штраф, предусмотренный КоАП РФ. К концу года мэрия Москвы обещает закончить строительство и открыть для движения северный дублер Кутузовского проспекта и южный участок МСД — там тоже будет платный проезд. Московская область, в свою очередь, строит платные Мытищинскую хорду (старое название трассы — Виноградово—Болтино—Тарасовка, ее откроют в 2024 году) и Новолыткаринское шоссе (2024 год). В 2024 году власти обещают начать строительство платного дублера Егорьевского шоссе. Если Госдума примет правительственные поправки, Мосгордума и Мособлдума смогут принять законы о штрафах за неоплату проезда по этим дорогам. Глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников ранее называл «логичным» установление штрафов за неоплаченный проезд по МСД именно в столичном законодательстве.

«Анализ правоприменительной практики отражает необходимость создания условий, позволяющих субъектам РФ устанавливать ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам регионального, межмуниципального и местного значения, участкам таких дорог»,— говорится в пояснительной записке к поправкам. Закон нужен также для «урегулирования вопроса» распределения собранных сумм от штрафов: сейчас деньги поступают в федеральный бюджет, с принятием местных законов средства будут наполнять региональные бюджеты.

Интересно, что в законопроекте правительства не упоминаются частные платные дороги: такой статус имеет Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге.

По данным “Ъ”, если поправки примут в таком виде, заксобрание Санкт-Петербурга не сможет принять норму о штрафах для неплательщиков по ЗСД. На этой дороге, напомним, стоят шлагбаумы, однако фиксировались случаи, когда машины пристраивались вплотную к движущимся впереди авто при проезде через пункт взимания платы и проезжали бесплатно.

Правительственный законопроект направлен в думский комитет по госстроительству и законодательству. Когда он будет рассмотрен, неизвестно, предполагаемая дата вступления в силу поправок запланирована на 1 марта 2024 года.

Иван Буранов

  • Газета «Коммерсантъ» №41/П от 13.03.2023, стр. 4

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