«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Как выяснил “Ъ”, ОАО РЖД потратит €1,1 млрд на закупку 13 новых «Сапсанов» и их техобслуживание в течение 30 лет. Первые поезда выйдут на пути в 2022 году. Сейчас на направлении Москва—Петербург работают 16 «Сапсанов», их заполняемость уже превышает 92%, а в пиковые периоды доходит до 110%. С получением новых составов, монополия планирует заметно интенсифицировать движение «Сапсанов»: по данным “Ъ”, на направлении Москва—Петербург оно участится до 16 пар поездов в будни и 18 в выходные, причем втрое вырастет количество сдвоенных поездов, а на нижегородском направлении запустят три пары поездов в сутки.

ОАО РЖД финализировало финансовые параметры закупки новой партии «Сапсанов». Одобрение этой сделки рассматривалось 4 июня на заочном заседании совета директоров монополии. По данным “Ъ”, речь идет о закупке 13 составов по десять вагонов в каждом. Стоимость контракта — €513,5 млн, еще €585 млн — это стоимость техобслуживания в течение всего срока службы новых «Сапсанов» (30 лет). Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что приобретение будет осуществляться на заемные средства. Поставки будут осуществлены в 2022–2023 годах, уточняет он.

Рамочное соглашение ОАО РЖД, Siemens Mobility и «Уральские локомотивы» (СП «Синары» и Siemens) заключили в сентябре 2018 года. Объявлялось, что выпускать поезда будут «Уральские локомотивы». В ОАО РЖД не стали обсуждать итоги совета директоров, равно как и параметры контракта. В Siemens от комментариев отказались.

Это третья закупка «Сапсанов» ОАО РЖД. В 2006 году ОАО РЖД заключило с Siemens контракт на восемь таких поездов за €276 млн, а в 2007 году — контракт на их техническое обслуживание в течение 30 лет стоимостью €354,1 млн. В 2011-м — еще на восемь «Сапсанов» с техобслуживанием, также на сумму около €600 млн, из которых собственно закупка поездов обошлась в €297 млн. Подорожание поездов новой партии на 14,5% к 2006 году собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, объясняет инфляцией (по официальным данным, накопленная инфляция в Германии за последние 12 лет превысила 18%) и наличием «некоторых конструкционных различий».

В последние годы, рассказывают в ОАО РЖД, наблюдается тенденция увеличения общего пассажиропотока на направлении Москва—Санкт-Петербург. «Только за последний год он увеличился на 13,4% (без учета автомобильного транспорта) по сравнению с 2017 годом и составил 15,75 млн пассажиров,— говорят в ОАО РЖД.— При этом доля поездов "Сапсан" в общем объеме перевозок всеми видами транспорта составила 33,1%». В 2018 году объем перевозок «Сапсанами» увеличился на 7% и составил 5,47 млн пассажиров, отмечают в монополии: для сравнения, в первый год курсирования «Сапсанов» объем перевозок составил 1,62 млн пассажиров.

Провозная способность имеющихся «Сапсанов», говорят в холдинге, составляет 5,94 млн пассажиров. Средняя заполняемость «Сапсанов» в 2018 году превышала 92%, при этом в пиковые периоды постоянно наблюдается дефицит мест (заполняемость свыше 110%). Таким образом, имеющийся парк «Сапсанов» (в количестве 16 единиц) не позволяет обеспечить постоянно растущий спрос пассажиров на эти перевозки, и их провозная способность будет исчерпана к 2022 году. «Учитывая этот факт, а также работу холдинга ОАО РЖД по развитию высокоскоростных железнодорожных перевозок, было принято решение рассмотреть возможность приобретения дополнительной партии поездов "Сапсан"»,— добавляют в монополии.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, новый контракт позволит увеличить максимальное предложение мест на направлении Москва—Петербург на 37%, до 9,6 млн. Вместе с тем, как и было объявлено в октябре, говорит он, не все «Сапсаны» отправятся на петербургское направление: за счет новой закупки движение «Сапсанов» на направлении Москва—Нижний Новгород будет увеличено с текущей одной до трех пар в сутки.

На петербургском направлении увеличение числа «Сапсанов» накладывается на планы по строительству ВСМ Москва—Петербург, одобренному Владимиром Путиным в апреле (ранее планировалось строительство ВСМ Москва—Казань). ОАО РЖД выделяет 100 млн руб. на актуализацию проекта, осенью планирует начать проектирование. Во вчерашнем интервью «Ведомостям» вице-премьер Максим Акимов говорил, что считает «более устойчивым» объединенный маршрут Петербург—Москва—Казань. Впрочем, пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, концепция поездов не исключает в перспективе возможности их эксплуатации на участках выделенных высокоскоростных линий сети железных дорог.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что пассажиропоток на направлении Москва—Петербург растет и в пиковые периоды (начало-конец праздников и лето) провозной способности «Сапсанов» действительно недостаточно. ОАО РЖД может идти разными путями: увеличивать частотность и назначать больше сдвоенных поездов. Однако, отмечает эксперт, к увеличению частотности нужно подходить осторожно ввиду плотного пригородного движения на подъезде к Петербургу и Москве (особенно на участке Крюково—Клин, где всего два пути) и наличия значительного количества переездов. Поэтому, полагает господин Янков, наиболее разумным было бы назначить больше сдвоенных поездов. Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.

При этом, по словам другого собеседника “Ъ”, траты ОАО РЖД на развитие движения «Сапсанов» не ограничатся стоимостью контракта с поставщиками поездов. По его словам, сверх этой суммы потребуется около 3–4 млрд руб. на модернизацию деповской инфраструктуры для их обслуживания.

Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатько