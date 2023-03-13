Инвесторы нажали на педали

Формат малоформатных фитнес-студий начал привлекать сторонних инвесторов. По информации “Ъ”, директор основанного Романом Абрамовичем музея «Гараж» Антон Белов получил 17% в сети студий велотренировок Rock the Cycle. Сделка может быть частью финансирования проекта господином Абрамовичем. Участники рынка считают формат перспективным, но сложным для получения прибыли.
Антон Белов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Директор основанного Романом Абрамовичем и Дарьей Жуковой музея «Гараж» Антон Белов стал владельцем 17% ООО «Рок Сайкл», развивающего сеть фитнес-студий Rock the Cycle. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 2 марта. Остальными 83% владеет основатель и гендиректор компании Олег Рудаков. По данным ЕГРЮЛ, доли в «Рок Сайкл» в залоге у господина Абрамовича. Издание Inc. со ссылкой на источник, близкий к управляющей активами бизнесмена Millhouse, ранее сообщало, что Роман Абрамович был кредитором проекта.
«Рок Сайкл» предлагает 45-минутные велотренировки. Абонемент на 30 тренировок стоит 26,9 тыс. руб., подписка на 15 тренировок в течение 30 дней — 12 тыс. руб. Сейчас компания управляет двумя студиями в Москве, одной в Санкт-Петербурге, а также продает франшизу. Инвестиции в открытие — 20 млн руб., обещанная рентабельность — 25,62%. В 2021 году выручка «Рок Сайкл» была 52,3 млн руб., чистый убыток — 4,23 млн руб.
Собеседник “Ъ” в финансовых кругах отмечает, что Антон Белов уже много лет возглавляет «Гараж» и может участвовать в «Рок Сайкл» «как доверенное лицо Романа Абрамовича». Руководитель практики правового сопровождения ВЭД коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова уточняет, что участие в капитале, в частности, позволяет блокировать корпоративные решения и может быть способом оформить возврат инвестиций через сделки обратной продажи доли, например, через опцион.
Собеседник “Ъ” на фитнес-рынке считает, что «Рок Сайкл» может быть и личной инвестицией Антона Белова. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас ему принадлежат доли в нескольких проектах. Среди них — производитель смесей для завтраков и батончиков «Гранола.Лаб», продавец компьютерных аксессуаров «Гикбордс», пространство с магазином и галереей «Фотодепартамент». Представители Millhouse, музея «Гараж» и Олег Рудаков не предоставили комментарии. Антон Белов не ответил “Ъ” в социальных сетях.
Президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина отмечает, что пока cycle-студии занимают незначительную долю рынка, но у формата есть перспективы из-за высокой эффективности тренировок. По ее словам, такие проекты могут располагаться в небольших помещениях, в том числе в офисных и торговых центрах. Затраты здесь сильно зависят от класса оборудования: один тренажер может стоить от 30 тыс. до 550 тыс. руб., поясняет госпожа Силина — это оборудование не такое высокотехнологичное, как беговые дорожки, но и на его стоимости сказывается осложнившаяся из-за санкций логистика.
Президент холдинга Alex Fitness Алексей Ковалев считает cycle-студии интересным форматом, но сложным с точки зрения бизнеса. По его словам, такие объекты обычно требуют больших инвестиций и приносят меньше прибыли, чем классический фитнес-центр. Каждая тренировка в студии — это расходы, как правило, на достаточно известного тренера, а продажа дополнительных услуг, на чем могут зарабатывать клубы, здесь не предусмотрена, поясняет господин Ковалев.
По прогнозам НФС, в этом году в России может открыться около 400 фитнес-клубов, в основном небольших залов и студий. Основатель сети Velobeat Ася Шпильман говорит, что после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года загрузка заметно сократилась, но с начала 2023 года бизнес стал показывать хорошие результаты. Velobeat, отмечает она, уже работает по франшизе в Санкт-Петербурге и планирует развитие в новых регионах через партнеров. Хотя эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская большого потенциала спроса на формат cycle-студий в регионах не видит.