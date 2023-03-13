Инвесторы нажали на педали

Формат малоформатных фитнес-студий начал привлекать сторонних инвесторов. По информации “Ъ”, директор основанного Романом Абрамовичем музея «Гараж» Антон Белов получил 17% в сети студий велотренировок Rock the Cycle. Сделка может быть частью финансирования проекта господином Абрамовичем. Участники рынка считают формат перспективным, но сложным для получения прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Белов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Белов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Директор основанного Романом Абрамовичем и Дарьей Жуковой музея «Гараж» Антон Белов стал владельцем 17% ООО «Рок Сайкл», развивающего сеть фитнес-студий Rock the Cycle. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 2 марта. Остальными 83% владеет основатель и гендиректор компании Олег Рудаков. По данным ЕГРЮЛ, доли в «Рок Сайкл» в залоге у господина Абрамовича. Издание Inc. со ссылкой на источник, близкий к управляющей активами бизнесмена Millhouse, ранее сообщало, что Роман Абрамович был кредитором проекта.

«Рок Сайкл» предлагает 45-минутные велотренировки. Абонемент на 30 тренировок стоит 26,9 тыс. руб., подписка на 15 тренировок в течение 30 дней — 12 тыс. руб. Сейчас компания управляет двумя студиями в Москве, одной в Санкт-Петербурге, а также продает франшизу. Инвестиции в открытие — 20 млн руб., обещанная рентабельность — 25,62%. В 2021 году выручка «Рок Сайкл» была 52,3 млн руб., чистый убыток — 4,23 млн руб.

Собеседник “Ъ” в финансовых кругах отмечает, что Антон Белов уже много лет возглавляет «Гараж» и может участвовать в «Рок Сайкл» «как доверенное лицо Романа Абрамовича». Руководитель практики правового сопровождения ВЭД коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова уточняет, что участие в капитале, в частности, позволяет блокировать корпоративные решения и может быть способом оформить возврат инвестиций через сделки обратной продажи доли, например, через опцион.

Собеседник “Ъ” на фитнес-рынке считает, что «Рок Сайкл» может быть и личной инвестицией Антона Белова. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас ему принадлежат доли в нескольких проектах. Среди них — производитель смесей для завтраков и батончиков «Гранола.Лаб», продавец компьютерных аксессуаров «Гикбордс», пространство с магазином и галереей «Фотодепартамент». Представители Millhouse, музея «Гараж» и Олег Рудаков не предоставили комментарии. Антон Белов не ответил “Ъ” в социальных сетях.

Президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина отмечает, что пока cycle-студии занимают незначительную долю рынка, но у формата есть перспективы из-за высокой эффективности тренировок. По ее словам, такие проекты могут располагаться в небольших помещениях, в том числе в офисных и торговых центрах. Затраты здесь сильно зависят от класса оборудования: один тренажер может стоить от 30 тыс. до 550 тыс. руб., поясняет госпожа Силина — это оборудование не такое высокотехнологичное, как беговые дорожки, но и на его стоимости сказывается осложнившаяся из-за санкций логистика.

Президент холдинга Alex Fitness Алексей Ковалев считает cycle-студии интересным форматом, но сложным с точки зрения бизнеса. По его словам, такие объекты обычно требуют больших инвестиций и приносят меньше прибыли, чем классический фитнес-центр. Каждая тренировка в студии — это расходы, как правило, на достаточно известного тренера, а продажа дополнительных услуг, на чем могут зарабатывать клубы, здесь не предусмотрена, поясняет господин Ковалев.

По прогнозам НФС, в этом году в России может открыться около 400 фитнес-клубов, в основном небольших залов и студий. Основатель сети Velobeat Ася Шпильман говорит, что после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года загрузка заметно сократилась, но с начала 2023 года бизнес стал показывать хорошие результаты. Velobeat, отмечает она, уже работает по франшизе в Санкт-Петербурге и планирует развитие в новых регионах через партнеров. Хотя эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская большого потенциала спроса на формат cycle-студий в регионах не видит.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова