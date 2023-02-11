Фитнес малых форм

Восстановление интереса потребителей к фитнес-услугам позволяет некоторым участникам рынка возобновить экспансию. В этом году в России ожидается запуск около 400 новых объектов, а общее число клубов может вырасти на 5%. Большинство открытий обеспечивают малоформатные объекты с небольшой суммой инвестиций и быстрой окупаемостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В этом году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов, преимущественно небольших залов и студий, прогнозируют в Национальном фитнес-сообществе (НФС). Одновременно с рынка может уйти несколько десятков игроков. Общее количество фитнес-клубов при благоприятном сценарии к концу 2023 года может достичь 8,6 тыс. объектов, что на 5% превысит уровень конца 2022 года.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева со ссылкой на расчеты FitnesData считает, что в этом году могут открыться 400–500 фитнес-клубов, из которых 340–420 будут малоформатными залами и студиями, а остальные займут площади от 500 кв. м. «Закрытия тоже будут, но, если не реализуются крайне негативные экономические сценарии, ожидается прирост на 150–300 объектов»,— прогнозирует госпожа Киселева. Сейчас, по данным АОФИ, в РФ работает 13,5 тыс. фитнес-клубов.

Никакого единого перечня фитнес-клубов нет. Существенное расхождение в экспертных оценках их числа объясняется различной методикой: АОФИ учитывает не только классические фитнес-клубы, но и различные форматы спортивных студий; в статистику 2ГИС попадают только объекты с названием «фитнес-клуб» в городах-миллионниках, а компания «Контур.Фокус» учитывает центры, каждый из которых может управлять несколькими объектами.

По словам президента НФС Елены Силиной, с 2020 года в России ежегодно больше клубов закрывалось, чем открывалось, в итоге за три года их число сократилось на 37%. Независимые аналитики дают другие оценки. По данным «Контур.Фокуса», с января 2020 по февраль 2023 года число организаций с основным видом деятельности «работа фитнес-центра» выросло на 10,1%, до 5,12 тыс. структур. Отрасль пострадала от пандемии, но начала быстро восстанавливаться еще в 2021 году, говорит аналитик СКБ «Контур» Владимир Савельев. По оценкам 2ГИС, в российских городах-миллионниках сейчас 4,5 тыс. фитнес-клубов, что на 4,5% больше, чем в феврале 2020 года.

Как отмечает Ольга Киселева, участники рынка стали позитивнее смотреть на масштабирование бизнеса после роста выручки отрасли в 2022 году на 11%, до 181 млрд руб. По итогам января 2023 года посещаемость клубов выросла на 9,3% год к году, продажи карт — на 8,6%, дополнительных услуг — на 4,6%, по данным НФС. «Если тренд сохранится, отрасль до конца года полностью восстановится к докризисному уровню»,— говорит Елена Силина. Пока относительно января 2020 года продажи карт в фитнес-клубах остаются ниже на 3,9%, дополнительных услуг — на 5,7%.

Общее оживление в сегменте фитнес-услуг госпожа Силина связывает с постепенным восстановлением потребительской активности и ростом интереса к спорту. Ольга Киселева считает, что тренду могло способствовать перераспределение бюджетов потребителей. Люди стали меньше ездить за границу и могут направить средства на другие нужды, например инвестировав в здоровье, говорит эксперт.

Елена Силина указывает, что до кризиса на рынке открывались преимущественно полноформатные фитнес-клубы, а теперь многие игроки концентрируются на проектах с относительно небольшим объемом инвестиций. Ольга Киселева оценивает стартовые затраты в открытие спортивной студии в 1–9 млн руб. Это обеспечивает высокую ротацию в сегменте. Одновременно, по словам эксперта, активно продолжают развиваться клубы, использующие в своих бизнес-моделях принцип ежемесячной подписки.

Небольшие клубы и студии быстрее окупаются, чем полноформатные объекты, соглашается директор по развитию и франчайзингу X-Fit в России Ирина Троска. По ее словам, востребованность небольших форматов также выросла на фоне общего снижения доходов населения, так как стоимость услуг в них ниже. К примеру, X-Fit, говорит топ-менеджер, сейчас сконцентрирована преимущественно на открытии круглосуточных автоматизированных студий «у дома», которые не предполагают наличие персонала.

Александра Мерцалова