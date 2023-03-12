Дептранс Москвы предупредил о локальных задержках транспорта из-за непогоды

Из-за непогоды в Москве в движении наземного транспорта могут быть задержки. Некоторые маршруты могут быть изменены. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены»,— сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сегодня, 12 марта, в Москве ожидаются сильный дождь, снег, гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду. Ожидается, что за день выпадет рекордное количество осадков. В первой половине дня температура воздуха составит от 3°С до 5°С, во второй половине — от 0°С до –5°С.

Олеся Павленко