Индийское оружие пойдет по миру

В индийском городе Бангалоре проходит международная выставка Aero India 2023, на которой представлены новинки мировой авиационно-космической и оборонной промышленности. По замыслу организаторов, крупнейшая в Азии оружейная выставка должна стать витриной индийского ВПК, переориентирующегося на собственное производство и выход на мировые рынки. Выступивший на открытии премьер-министр Нарендра Моди назвал Индию не только мировым оружейным рынком, но и будущим экспортером вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время открытия Aero India 2023

Фото: Aijaz Rahi / AP Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время открытия Aero India 2023

Фото: Aijaz Rahi / AP

Проходящая с понедельника по пятницу на военно-воздушной базе Елаханка в южноиндийском городе Бангалоре (штат Карнатака) международная авиакосмическая выставка Aero India 2023 стала крупнейшей в своей истории. В ней принимают участие министры обороны, главкомы ВВС, директора компаний авиакосмической отрасли из около ста стран.

Мировые производители демонстрируют военные и гражданские самолеты и вертолеты, бортовую аппаратуру, навигационные системы, технику для освоения космоса, оборудование для аэродромов, системы обеспечения безопасности, технологии наземного обслуживания, средства ПВО.

Россия, остающаяся ведущим партнером Индии в области ВТС, представляет в Бангалоре около 200 образцов вооружения и военной техники, включая истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий тактический самолет Checkmate.

На авиабазе Елаханка пройдет и первая зарубежная демонстрация российских разведывательно-ударных и разведывательных беспилотников. Кроме того, посетители увидят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный истребитель МиГ-35Д.

Выставка Aero India, которая проводится с 1996 года, изначально служила площадкой для переговоров между оборонным ведомством Индии и мировыми торговцами оружия, привозившими в Бангалор образцы своей продукции. Однако в контексте сегодняшних реалий организаторы называют приоритетной уже другую задачу — помочь индийскому ВПК, переориентирующемуся на собственное производство, найти партнеров для совместного производства и продвигать свою продукцию на мировые рынки.

На этом переосмыслении стратегии индийской оборонки, начавшемся после провозглашения в 2014 году премьер-министром страны Нарендрой Моди лозунга Make in India, сделал акцент в своем обращении к участникам выставки министр обороны Индии Раджнатх Сингх. «Наша цель — создать динамичную отечественную оборонную промышленность мирового класса и достичь самообеспечения в области обороны. Правительство намерено к 2024 году экспортировать оборонную продукцию на сумму 250 млрд рупий ($3,3 млрд.— “Ъ”)»,— заявил Раджнатх Сингх.

В декабре прошлого года глава Минобороны Индии сообщил, что в 2021–2022 финансовом году (начинается 1 апреля) экспорт национальной оборонной продукции составил 140 млрд рупий (около $1,7 млрд).

Таким образом, в течение двух лет Индия рассчитывает увеличить экспорт своего оружия вдвое.

Выступивший на открытии Aero India 2023 премьер-министр Моди призвал иностранных гостей строить военно-техническое сотрудничество со своей страной с учетом концепции «Самодостаточная Индия». «Индия — это не просто рынок для оборонных компаний мира. Индия является потенциальным оборонным партнером даже для тех стран, которые намного опережают ее в оборонном секторе»,— убеждал аудиторию Нарендра Моди.

В ходе посещения павильона Индии Нарендра Моди ознакомился с его основными экспонатами, иллюстрирующими стратегию Make in India,— моделью национального самолета 5-го поколения, истребителя LCA Mark2 и разрабатываемым индийской компанией HAL двухдвигательным истребителем для ВВС страны.

Выставка Aero India 2023 проходит на фоне увеличения Индией своего оборонного бюджета. Ранее министр финансов Нирмала Ситхараман сообщила о выделении Минобороны страны в 2023–2024 финансовом году 5,935 трлн рупий ($72,4 млрд). Это почти на 13% больше по сравнению с 5,25 трлн рупий ($64,08 млрд) в 2022 году. В целом расходы на оборону стали самой большой статьей нового бюджета Индии на 2023–2024 годы.

В этой ситуации, как сообщил генеральный директор «Росборонэкспорта» Александр Михеев, Россия готова развивать совместные проекты по производству оружия на индийской территории.

«Мы предлагаем новые точки взаимодействия в рамках совместной разработки и производства высокотехнологичной продукции на базе индийских предприятий в рамках национальной программы Make in India с соблюдением всех требований по локализации и передаче технологий»,— заявил Александр Михеев.

В свою очередь, принимающий участие в выставке в Бангалоре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью ТАСС сказал: «Нынешний этап развития отношений России и Индии в области военно-технического сотрудничества характеризуется в первую очередь принятым индийским руководством курсом на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях на основе принципов "Делай в Индии" "Самодостаточная Индия"». По его словам, «несмотря на западные санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления сотрудничества в военно-технической сфере».

Сергей Строкань