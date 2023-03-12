Из App Store удалена копия приложения ВТБ под видом ресторанного гида

1 марта в магазин приложений App Store под видом ресторанного справочника под названием «Все просто» загрузили копию банковского приложения ВТБ. Корпорация Apple его удалила, сообщает издание Inc. Russia.

Приложение «Все просто» предлагало следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов, однако на деле оказывало услуги онлайн-банка.

Появившийся в мае 2022 года в App Store «Прайм баланс» (первый аналог приложения «ВТБ Онлайн») удалили в августе. Ранее установленные приложения продолжают работать, отмечает издание.

С 2014 года ВТБ находится под санкциями Евросоюза и США, в 2022 году Великобритания ввела против банка новые санкции. После начала военной операции ВТБ включен в санкционный список США и ряда других стран. С марта 2022 года отключен от системы межбанковских платежей SWIFT.

О том, какие аналоги приложений «Сбера» и ВТБ удалили из магазина Apple, читайте в публикации «Ъ FM» «Банки выгрузили из App Store».

Мария Федотова