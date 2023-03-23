Новая точка туристического притяжения

Важным центром притяжения на туристической карте России становится Республика Алтай, во многом благодаря расположенному здесь всесезонному курорту Сбера «Манжерок», в котором прямо сейчас готовится церемония официального открытия. Насыщенную программу для семейного отдыха здесь можно составить как в зимнем, так и в летнем сезоне. А для региона «Манжерок» становится одним из ключевых работодателей и операторов масштабных социальных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

На туристической карте России несколько лет назад появился новый крупный проект, который стремительно развивается в последнее время. Это всесезонный курорт «Манжерок» на территории Республики Алтай. На 1 апреля Сбер запланировал большой праздник, посвященный официальному открытию курорта.

«Манжерок» находится на берегу реки Катуни, на территории одноименного сельского поселения. Речь идет о 470 км Чуйского тракта, у подножия горы Малая Синюха. Многим соотечественникам эта местность известна по режиссерскому дебюту Василия Шукшина: здесь проходили съемки фильма «Живет такой парень». Одноименная песня была и в репертуаре исполнительницы Эдиты Пьехи: «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок, может, это островок, может, это городок...». Композиция была написана к проходившему в селе в 1966 году фестивалю в честь советско-монгольской дружбы, но позже стала шлягером.

Крупнейший проект

Управлением всесезонного курорта «Манжерок» с 2012 года занимается Сбербанк, который с 2018 года начал активно развивать объект. Сегодня это один из крупнейших проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в России. Благодаря инвестициям Сбера за несколько лет удалось из не самого ликвидного проблемного актива создать курорт с уникальной инфраструктурой и знаковое место на Алтае. В 2022 году «Манжерок» посетили 520 тыс. путешественников, а среднегодовая загрузка отельного фонда достигла 70%. Согласно собственным прогнозам «Манжерока», только в зимнем сезоне 2022–2023 годов курорт принял 180 тыс. гостей, против прошлогодних 100 тыс. В целом же в текущем году курорт суммарно рассчитывает уже на прибытие 700 тыс. туристов. «География туристов, посещающих наш курорт, расширяется. Если раньше основными гостями были жители Сибирского федерального округа, то сегодня мы наблюдаем увеличение гостей из центральной части России. Это не только жители Москвы и Санкт-Петербурга, к нам приезжают отдыхать гости из Ярославля, Казани, Уфы, Ханты-Мансийска, Тюмени, Оренбурга, Самары, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода и даже Калининграда»,— говорил генеральный директор курорта.

Курорт имеет ключевое значение и для экономики региона. Сейчас это крупнейший работодатель и налогоплательщик Республики Алтай. Благодаря запуску в этом году дополнительных объектов, в том числе вводу в эксплуатацию пятизвездочного отеля, здесь появляются рабочие места для значительного числа сотрудников. «На примере этого проекта мы хотим показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают регионы, насколько такого рода проекты могут служить драйвером развития экономики региона. Порядка 2 тыс. сотрудников будет работать на курорте, мы стараемся создать все условия для комфортной эксплуатации курорта. Согласно проекту, предусмотрено внедрение самых высоких стандартов экологии, планируется обслуживать территорию курорта исключительно электромобилями»,— рассказывал глава Сбербанка Герман Греф в рамках Алтайского экологического форума «Нить природы».

Курорт несет и важную социальную функцию. Так, программа «Манжерок — детям» активно развивается с 2019 года, постоянно расширяясь. Например, в 2022 году именно благодаря ей в селе появились многофункциональная спортивная площадка и модульное здание школы для занятий по технологии. Зимой местные дети обучаются на курорте катанию на горных лыжах, а летом для них работает школа роллер-спорта и скейтборда. Курорт также поддерживает проекты «Лыжи мечты» и «Ролики мечты», благодаря которым дети с особенностями развития получают возможности реабилитации в рамках занятий на курорте.

Всесезонные возможности

«Манжерок» сегодня — современный, экологичный курорт, где занятие для себя смогут найти представители всех поколений, вне зависимости от сезона. Добираться сюда удобно. «Манжерок» располагается всего в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска, дорога до курорта на автомобиле займет около получаса. Зимой на курорте собираются сноубордисты и лыжники, курорт привлекает как начинающих спортсменов, так и профессионалов. Именно в «Манжероке» с 2021 года проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту. Упор делается и на создание условий для развития детского спорта. Сейчас все дети до 10 лет включительно могут кататься на склонах курорта абсолютно бесплатно. Для них «Манжерок» также регулярно проводит любительские соревнования.

Но основное признание курорт получил именно как комфортное место для отдыха. В зимнем сезоне 2019–2020 годов Ростуризм назвал «Манжерок» лучшим курортом для семейного горнолыжного отдыха. Объект имеет восемь наград Ski Business Awards, четыре из которых получены в этом году. Это «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО» и «Лучший архитектурный проект» (за проект пятизвездочного гостиничного комплекса). Одновременно в 2022 году уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая», который открылся на курорте в прошлом году, стал лучшим этнографическим парком страны. Две номинации «Манжерок» получал и в рамках национальной премии «Горы России», становясь «Лучшим в России горнолыжным курортом для семейного отдыха» и «Инвестиционным проектом года».

Летом «Манжерок» становится местом притяжения как любителей экстремальных видов спорта, собирающихся на велотрассах, так и размеренных любителей хайкинга, которых могут заинтересовать пешие тропы разной сложности. Курорт станет отличной точкой старта и для общего знакомства с природой Алтая, культурным наследием региона. Отсюда удобно добираться и до многих ключевых природных достопримечательностей региона. Среди них — долина реки Кызыл-Чин в 7,5 км от Чуйского тракта в Республике Алтай с разноцветными горами, красочная «марсианская» долина, гейзерное озеро, гора Белуха — наивысшая вершина на Алтае высотой более 4 тыс. м над уровнем моря, крупнейшее в регионе Телецкое озеро, плато Укок и многое другое.

Богатая инфраструктура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

У туристов много возможностей для отдыха и внутри самого курортного комплекса. Сейчас на территории «Манжерока» работают три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 22 км горнолыжных трасс с современной системой оснежения, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для трекинга, детские площадки, ресторан на 240 посадочных мест. Гости могут остановиться в трехзвездочной гостинице на 82 номера. В скором времени к ней прибавится также пятизвездочный отель, в составе которого будут доступны 304 номера. Здесь же можно будет воспользоваться услугами конференц-центра на десять залов, самый большой из которых будет рассчитан сразу на 500 человек, посетить спа-комплекс c пятью бассейнами, десятью термальными зонами, банями, саунами и массажными кабинетами. Гостям с детьми будет интересно заглянуть и в досуговый центр.

Инфраструктура курорта «Манжерок» не стоит на месте: инвестиционная программа предусматривает активное развитие проекта и в дальнейшем. Уже к концу года здесь появятся 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра. На втором этапе прямо на горе Малая Синюха, на высоте 1020 метров, откроется панорамный ресторан. Его строительство стартует уже весной этого года. На третьем этапе запланировано активное развитие горнолыжной инфраструктуры — строительство новых канатных дорог и трасс,— благодаря этому суммарная протяженность зоны катания достигнет 67 км. «Мы сделаем "Манжерок" одним из лучших всесезонных курортов в России, где будут созданы все условия для качественного и безопасного отдыха всей семьей в любое время года»,— отмечал Герман Греф.

Развитие объектов внутреннего туризма становится как никогда актуальным в последние годы. Так, по оценкам туроператоров, из-за роста популярности экскурсионных маршрутов и снижения конкуренции со стороны зарубежных направлений продажи организованных туров внутри страны в 2022 году выросли на 10–20% год к году. А наибольшую динамику продаж — на 50–60% в годовом выражении — показали экскурсионные и экологические туры на Урал, Байкал и в регионы Сибири. Таким образом, Сбер, начиная активно развивать курорт еще пять лет назад, предугадал тренд на популяризацию внутреннего туризма и не только подарил стране новый курорт высочайшего уровня, но и выбрал правильную инвестиционную стратегию.

Ольга Мухина