Все дороги ведут в Петербург

По данным АТОР, в минувшем году Петербург вошел в пятерку самых популярных туристических направлений — в основном за счет российских путешественников. Вместе с тем серьезно сократилась доля гостей города из-за рубежа, обеспечивающих более высокий средний чек. Об итогах прошедшего туристического сезона в условиях санкционных ограничений, факторах сдерживания турпотока, а также о прогнозах на текущий год — в материале корреспондента Business Guide Марины Ковалевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург по своему географическому положению, природно-климатическим, культурно-историческим и социально-этнографическим предпосылкам является идеальным регионом для развития практически всех видов туризма

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербург по своему географическому положению, природно-климатическим, культурно-историческим и социально-этнографическим предпосылкам является идеальным регионом для развития практически всех видов туризма

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2022 году город посетило более 8 млн туристов, большая часть которых приходилась на гостей из регионов. При этом количество туристов из других стран составило 340 тыс. человек. Вклад гостей города в экономику Северной столицы в прошлом году составил 366 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году, отмечают в Смольном. Там убеждены, что этого удалось достичь «благодаря существенному росту количества гостей города и увеличению среднего чека, в том числе за счет большей продолжительности пребывания и повышения интереса к новым точкам притяжения». В городском правительстве заявляют, что чаще всего туристы приезжают в город с культурно-познавательной целью, для встречи с друзьями и родственниками, на деловые мероприятия, а также чтобы посетить какое-то городское событие. Пользуются популярностью и такие виды туризма, как медицинский, гастрономический, образовательный.

«Итоги турсезона 2022 года в Петербурге в целом можно признать положительными. Мы наблюдаем стремительное восстановление туриндустрии — в первую очередь за счет наших российских гостей. Доля интуристов в общем турпотоке не превышает 4%, и до половины этого объема дает ближнее зарубежье»,— объясняет директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская. Так, город в минувшем году посещали туристы из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, а также Турции, Индии, Сербии и ОАЭ.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) уточняют, что Петербург входит в пятерку самых популярных туристических направлений, уступая Московской области (22 млн, +57% год к году), Москве (свыше 18 млн, +7% год к году) и Краснодарскому краю (17 млн, +3% год к году). При этом, согласно данным российского сервиса бронирования отелей и квартир для отдыха TVIL.ru, Северная столица заняла второе место по популярности в 2022 году. «Общий рост числа бронирований в городе увеличился на 1820,86% по сравнению с 2021 годом. Средний прайс вырос на 14,36%, при этом средняя продолжительность поездки уменьшилась на 10,08%»,— рассказали представители сервиса. Госпожа Шадская добавляет, что средний чек для российских путешественников в 2022 году составил 39,8 тыс. рублей. Для гостей из ближнего зарубежья — 64,6 тыс. рублей, из дальнего — 113,6 тыс. «Выводы очевидны»,— указывает она.

Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам», напоминает, что в «доковидном радостном прошлом» в 2019 году Северную столицу посетило 10,4 млн человек, включая 4,9 млн иностранцев, в 2020 году турпоток сократился до 2,9 млн человек, из которых 500 тыс. — из других стран, в 2021 году число туристов составило 6 млн человек, из которых 250 тыс. — иностранцы. «Приведенные цифры свидетельствуют о том, что внутренний туризм с начала пандемии очень активно развивается, большую работу проделали туроператоры, авиакомпании и государство, которые совместными усилиями повысили привлекательность страны для граждан, когда остальной мир оказался малодоступен. Тем не менее сначала ковидные ограничения, затем события 24 февраля в значительной степени сократили популярность туризма и в России, и в Петербурге, в частности, в глазах иностранцев, что, безусловно, не носит положительного характера для туриндустрии»,— заключает госпожа Пырьева.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», обращает внимание, что всплеск туристической активности в 2022 году не фиксировался. «Есть положительная и заметная динамика, но она постепенная. Внутренний туризм стабильно определяет Петербург как один из наиболее востребованных городов, поэтому от нехватки туристов город не страдает»,— говорит он.

Не без минусов

Популярность Петербурга во многом определяется его красотой, архитектурной неповторимостью и высокой степенью культуры, говорят эксперты. «И нельзя упускать из виду, что это — город на воде, и он располагает огромным многообразием экскурсионных предложений по водным маршрутам. Ко всему прочему, гастрономическое разнообразие, туристические автобусные маршруты, развод мостов, уличные музыканты на Дворцовой площади и многое другое. Петербург способен впечатлить разного туриста по-особенному и наверняка запечатлеться в памяти»,— рассуждает госпожа Пырьева.

В TVIL.ru также уверены, что Северная столица по своему географическому положению, природно-климатическим, культурно-историческим и социально-этнографическим предпосылкам является идеальным регионом для развития практически всех видов туризма. При этом, по словам экспертов, туристов интересуют не только исторические и культурные достопримечательности, но и новые объекты показа и точки притяжения, входящие в новую туристскую географию Санкт-Петербурга: «Остров фортов» в Кронштадте, «Севкабель Порт», «Новая Голландия» и другие.

С другой стороны, есть нюанс в отношении администрации города, которая не всегда добросовестно следит за его состоянием, говорят собеседники BG. «В том числе, в контексте реставрации исторических зданий, которые нуждаются в уходе, но многие из них теряют вид в ожидании своей очереди. Есть и другие вопросы подобного характера, которые не красят город: недостаточное количество урн на улицах, обледенение тротуаров зимой»,— перечисляет госпожа Пырьева.

Кроме того, по мнению Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, поток туристов также сдерживался на протяжении двух лет из-за пандемии COVID-19, а в текущем году — из-за внешнего давления. Одно только проведение финала футбольной Лиги чемпионов могло добавить городу до 50 тыс. туристов, но оно было отменено.

Дальнейшие перспективы

Собеседники BG соглашаются, что результаты туристического сезона 2023 года во многом будут зависеть от геополитической и экономической ситуации в стране. Так, госпожа Шадская уверена, что это будет связано с восстановлением международного сегмента. «Одной маркетинговой работой, разумеется, дело не обойдется. Нужны авиарейсы, электронные визы, другие стимулирующие меры. На внутреннем рынке большое значение имеет, будет ли продлена программа туристического кешбэка, которая значительно поддерживала турпоток в Петербург в низкий сезон»,— считает эксперт.

Господин Чернов убежден, что объемы внутреннего туризма должны вырасти на фоне ограничений для россиян на путешествия в европейские страны, которые проявляются в виде сложностей с получением виз и ростом их стоимости. «Пока мы полагаем, что рост популярности внутреннего туризма, действительно, продолжится. Тенденция, ставшая популярной во времена пандемии, имеет свои успехи. Ранее многие россияне путешествовали по миру, но очень мало что видели внутри собственной страны, а благодаря поддержке развития внутреннего туризма со стороны государства и бизнеса сейчас есть возможность открыть для себя новые места, а в ряде случаев — стать первопроходцем»,— соглашается госпожа Пырьева. Вместе с тем, по словам эксперта, шансы достичь «доковидного» турпотока в 2023 году очень невелики.

Анна Григоренко, основательница сервиса бронирования отелей Check in, оценивает турсезон 2023 года достаточно позитивно, даже несмотря на санкции и ограничения международного авиасообщения. «Как эти ограничения повлияют на турсезон 2023 года, сейчас сказать сложно. Важно отметить, что результаты зависят и от ситуации на местах. Например, стоит следить за сервисом в отелях и состоянием культурных объектов. Продолжать запускать новые туристические программы, развивать туристическую инфраструктуру. Потенциал есть, и, надеемся, его получится реализовать совместными усилиями игроков туристической отрасли и государства»,— поясняет госпожа Григоренко.

По ее словам, сейчас число новых отелей в Петербурге увеличивается, открываются объекты с уникальными концепциями. «В отношении нового строительства, мы полагаем, девелоперы в большей степени будут отталкиваться от спроса, который на рынке недвижимости сжимается на фоне неопределенной экономической обстановки»,— говорит госпожа Пырьева. По мнению господина Чернова, планы девелоперов по увеличению числа гостиниц остаются в силе, но они могут быть смещены во времени и в объемах строительства.

Впрочем, по оценкам Смольного, только на новогодних каникулах город на Неве посетило свыше 1 млн человек. В прошлом году за эти дни в городе побывало 914 тыс. путешественников. Их вклад в экономику города в комитете по развитию туризма оценивают в 14 млрд рублей.