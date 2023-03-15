«На допандемийный уровень при сохранении темпов развития и поддержке государства мы выйдем через два-три года»

О новой роли конгрессно-выставочной индустрии в период пересборки экономических связей, измененном календаре мероприятий конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказал генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Как вы оцениваете результаты деятельности компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и конгрессно-выставочной отрасли за прошедший год?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: Несмотря на сложившуюся ситуацию с международной обстановкой, результаты деятельности «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в 2022 году были лучше, чем годом ранее. Но, конечно, по объему выручки, количеству мероприятий, числу участников мы пока не вышли на уровень 2019 года. В пандемийное время отрасль сильно просела. В 2022 году постепенно стали наращиваться темпы восстановления. Если рост сохранится, то при активной государственной поддержке на допандемийный уровень мы выйдем через два-три года.

В прошлом году отменилось пять международных конгрессов — крупные мероприятия, подготовка к которым началась еще за три-пять лет до их проведения, когда мы выиграли соответствующие конкурсы. Это Всемирный энергетический конгресс, Международный арктический форум, Международный математический конгресс, Международная конференция ООН по толерантности. В совокупности они могли бы обеспечить четыре месяца загрузки комплекса и сотни миллионов рублей выручки. Также для нас был ощутим уход европейских экспонентов, которые занимали до 10–15% от общего числа.

Сохранить позиции нам помогло частичное импортозамещение. Во-первых, поменялась география участников со стран Европы, Северной Америки, Японии на страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Азии. Но самое главное — произошло увеличение количества участников и посетителей с российской стороны, из стран БРИКС, ЕврАзЭС. За счет этого по отдельным мероприятиям количество посетителей увеличилось на 20–30%. Для такой тенденции есть объективные причины. Компании ищут новые рынки сбыта, контакты, обновляют логистические цепочки, а для этого нужно большое количество встреч. Например, чтобы обеспечить 200 тыс. позиций критического импорта, нужно заключить как минимум миллион контрактов, связанных с производством, поставкой, логистикой, постпродажным обслуживанием. Для того чтобы заключить такое количество контрактов, нужно провести как минимум пять миллионов встреч. В свою очередь, для этого нужно организовать как минимум 2,5 тыс. конгрессов и выставок в стране. На одном мероприятии проводится до 120–200 тыс. встреч. Например, форум «Российский промышленник» собрал 12 тыс. участников и посетителей, каждый из которых провел от 5 до 10 встреч. Вот и выходит, что проведено 120 тыс. встреч всего лишь за три дня на одном мероприятии. Конгрессно-выставочная деятельность — это, по сути, фабрика коммуникаций, обеспечивающая все отрасли экономики, науку, культуру, социальную сплоченность.

BG: Какие еще тренды будут определять развитие конгрессно-выставочной индустрии?

С. В.: Объективный тренд — увеличение количества посетителей и числа встреч. Аналитические центры уже сообщали, что поток деловых туристов в Петербург за прошлый год вырос на 36%. При этом около 80% потока — это посещение конгрессов и выставок и всего 20% — это деловые командировки для проведения переговоров, посещения совещаний. Большую часть турпотока сгенерировали мероприятия «Экспофорума». Трафик делового туризма будет расти.

Второй тренд связан с импортозамещением и ориентацией на новые международные и кооперационные связи. Если до этого была потребность в узкоспециализированных выставках, то сейчас больше набирают вес межотраслевые.

Третий тренд — спрос на специализированные мероприятия, продвигающие региональную продукцию, так называемый территориальный маркетинг.

Четвертый тренд — потребность в омниканальных мероприятиях, когда совмещаются офлайн и онлайн: роль контента и его доступность 24/7. Проект должен жить не только от выставки к выставке, а весь год.

Набирает популярность новый формат — профессиональные корпоративные форумы. Компании уходят от практики проведения обычных корпоративов, выбирая мотивационные мероприятия с поощрением лучших работников, курсами по повышению квалификации, профконкурсами, организацией обмена опытом и обсуждением внутрикорпоративных вопросов. Количество таких форумов в прошлом году увеличилось вдвое. Это тоже один из трендов конгрессно-выставочной деятельности. Сегодня корпорации заинтересованы в повышении лояльности персонала, закреплении сотрудников, вовлечении их в реализацию стратегии корпорации. Кроме того, есть потребность в создании ощущения стабильности, социального оптимизма, будущей перспективы, сопричастности человека трудовому коллективу. Этот тренд будет набирать силу, и наша задача — помочь компаниям получить доступ к лучшим практикам в этой сфере.

И еще один важный социальный тренд: конгрессно-выставочные центры и «Экспофорум» становятся новым институтом социализации и формирования нового гражданского общества. С помощью событий можно вовлекать разные слои населения в решение стратегических задач, стоящих перед страной. Производя общение, устанавливая социальные связи, мы консолидируем общество. В «Экспофоруме» проходят мероприятия для различных социальных групп — от молодежи и студентов до профессиональных комьюнити и сообществ по интересам. Мы позволяем людям выйти из онлайна в реальный мир живого человеческого общения, на которое все больше растет запрос.

BG: Насколько насыщен календарь мероприятий «Экспофорума» в этом году?

С. В.: На площадке пройдет свыше 110 мероприятий офлайн-формата. Практические у каждого есть свой спутник в лице виртуального мероприятия — онлайн-конференции или семинара. Всего в онлайне состоится более 80 событий. Календарь включает как мероприятия, проводимые на ежегодной основе, так и новые крупные конгрессы. Например, в июле пройдет Саммит и Экономический форум Россия — Африка.

BG: Многие руководители предприятий говорят об остром кадровом дефиците. Какие мероприятия предусмотрены для решения проблемы?

С. В.: Фактически в рамках каждого выставочного мероприятия вне зависимости от представленной отрасли предусмотрены «Молодежные дни». Они посвящены подготовке кадров, адаптации специалистов на производстве. Кадровая проблема актуальна. Например, в Санкт-Петербурге 20 тыс. рабочих мест, которые нужно заполнять людьми по новым специальностям. Вопрос подготовки кадров от рабочих до инженерных специальностей — необходимый и обязательный формат в рамках каждого из отраслевых мероприятий.

В рамках форума «Российский промышленник» в этом году будет проводиться российский финал конкурса профмастерства, который импортозамещает отмененный EuroSkills. Кроме того, проводятся и отдельные мероприятия, такие как Ярмарка вакансий, организованная совместно с комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга.

В середине марта состоится VII Санкт-Петербургский международный форум труда, на котором будут обсуждаться вопросы управления персоналом, охраны и безопасности труда и иные вопросы, связанные с национальным проектом повышения производительности труда.

BG: Сопутствующим мероприятием Форума труда традиционно является специализированная выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность». Как изменится формат мероприятия в этом году?

С. В.: Изменения коснутся как формы, так и содержательной части. В выставке примут участие около 70 экспонентов, в конгрессной программе — свыше 20 мероприятий. Предусмотрено расширение тематики не только в части средств безопасности и охраны труда, но и в части управления персоналом, обучения персонала, научной организации труда и современных рабочих мест. Кроме того, предусмотрены активные форматы, ориентированные на основной тренд — удовлетворить спрос на живые контакты, на непосредственную связь производителя и покупателя товаров и услуг. В их числе — «Биржа деловых контактов».

BG: Планируется участие иностранных спикеров, делегаций из дружественных стран?

С. В.: Будет участие экспонентов и спикеров из стран ЕврАзЭС, бывшего СНГ (Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан). Предусмотрены телемосты и мероприятия со странами Латинской Америки, Китая и других.

BG: В архитектуре программы присутствуют обсуждения вопросов обеспечения охраны труда в Арктике. Почему в этом году решили обратить на это внимание?

С. В.: «Арктическая» тема характерна не только для этого года, и ей всегда уделяется внимание в рамках отдельных форумов. Она вмещает в себя все, что связано с новыми материалами, технологиями. Например, она рассматривается в рамках Петербургского международного газового форума — в плане специфики добычи на шельфе полезных ископаемых углеводородов, в рамках выставки-конференции «НЕВА» — как тема арктического судостроения, в рамках Петербургского международного форума здоровья поднимается тема здоровья в арктических условиях. И, конечно, тема не могла обойти Санкт-Петербургский международный форум труда, ведь все, что связано с охраной труда, спецодеждой, условиями работы в Арктике, требует отдельного, специального обсуждения. Кроме того, в декабре у нас проходит форум «Арктика», посвященный вопросам освоения Арктики.

BG: Как изменится роль конгрессно-выставочной деятельности в 2023 году?

С. В.: Конгрессно-выставочная индустрия — не только зеркало экономики, но ее двигатель. В период неопределенности проведение всероссийских мероприятий — фактически единственная возможность организации огромного количества встреч в короткие промежутки времени. У нас в запасе всего несколько лет, чтобы обеспечить технологический суверенитет и независимость страны, а кроме конгрессов и выставок, других возможностей реализовать эту идею нет. Это и есть фабрика по массовому производству контактов, переходящих в контракты и самое главное — в доверие.