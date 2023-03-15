Лизинг меняет бренды

Лизинговые компании постепенно решают проблему с дефицитом промышленного оборудования. Доля лизинга подержанного оборудования выросла с 14 до 23%, а в структуре поставщиков ведущие позиции заняли азиатские и отечественные бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Существенную поддержку компаниям оказывает государственная программа «Лизинг промышленного оборудования», которая позволяет получить субсидию до 50% на уплату авансового платежа по договору лизинга оборудования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Существенную поддержку компаниям оказывает государственная программа «Лизинг промышленного оборудования», которая позволяет получить субсидию до 50% на уплату авансового платежа по договору лизинга оборудования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок лизинга промышленного оборудования, как и все остальные сегменты, оказался в сложной ситуации из-за санкций. С одной стороны, в прошлом году почти полностью прекратились прямые поставки широкого спектра оборудования из Европы и США, с другой, компании приостановили программы модернизации и закупки оборудования до лучших времен, рассказывает Дмитрий Ефремов, заместитель генерального директора по Северо-Западному региону компании ООО «ДельтаЛизинг» (входит в ИГ «Инсайт»). Но процесс перестройки запустился быстро, появилось понимание по поставкам оборудования по параллельному импорту. Попутно поставщиками решался вопрос завоза комплектующих для обслуживания уже имеющегося станочного парка и исполнения обязательств перед клиентами. К середине года уже наметилась ориентация на рынок поставщиков из Азии и Турции, отмечает господин Ефремов.

В поисках альтернатив

«Подводя итоги 2022 года по Северо-Западному федеральному округу, можно сказать, что нам удалось избежать падения продаж и общего коллапса рынка. В целом по России наш объем рынка лизинга в сегменте промышленного оборудования вырос на 17%. На сегодня мы наблюдаем стабилизацию рынка и даже небольшие улучшения, которые выражены в формировании среднесрочных и долгосрочных оплат по закупкам оборудования у производителей»,— рассказывает Дмитрий Албегов, руководитель группы оборудования и спецтехники компании «Интерлизинг». По его словам, объем продаж удалось сохранить благодаря переориентации в закупках на китайских производителей.

По данным агентства «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2022 года объем нового лизингового бизнеса по Санкт-Петербургу показал падение на 24% и составил 115,4 млрд рублей (более актуальной статистикой рынок пока не обладает). Доля региона на рынке лизинга почти не изменилась, составив 9%. В целом по РФ объем нового бизнеса в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования снизился за девять месяцев на 27%, нефтяного и газового — на 19%, энергетического — на 49%, телекоммуникационного — на 32%. Как отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина, заметный дефицит оборудования заставил игроков рынка начать активнее работать с бывшей в употреблении техникой, что привело к увеличению средней доли таких предметов лизинга в новом бизнесе с 14 до 23%.

Еще одним альтернативным направлением стал рост сделок с возвратным лизингом, который вырос с 3 до 6% в общем объеме нового бизнеса. Сложившийся дефицит техники, оказал значительные изменения на структуру поставщиков. По итогам девяти месяцев доля европейских брендов в структуре нового бизнеса снизилась с 25 до 16%, в то время как доля азиатских брендов достигла почти трети портфеля (32%) против 25% годом ранее. В то же время средняя доля российских брендов в структуре нового бизнеса выросла несущественно, с 47 до 49%, говорит госпожа Советкина.

Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года составил 103,9%, в Ленобласти — 97,1%, что лучше прогноза на 2,5 п. п, указывает руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик. Эти позитивные показатели обусловлены импульсом, который получила вся российская промышленность за счет ухода с отечественного рынка части зарубежных производителей –промышленникам пришлось замещать выбывших игроков, в ускоренном темпе увеличивать объемы производства и перезапускать свои линии, отмечает он.

Адаптация заканчивается

Сейчас адаптация логистических цепочек и ассортимента на рынке почти завершена. По словам господина Ефремова, стоимость и сроки увеличились — это было ожидаемо, учитывая все события. Доля европейского оборудования замещается турецкими, китайскими, индийскими производителями. «Мы наблюдаем, что сектор промышленного оборудования пострадал меньше, чем сегменты спецтехники и транспорта»,— замечает эксперт.

Главным «импортозаместителем» стал Китай — большая часть клиентов перешла на оборудование, запчасти и комплектующие из КНР, говорит господин Мятлик. Однако, по его словам, проблема дефицита имущества, проявившаяся еще во времена пандемии коронавируса, сохраняется даже при открытости китайского рынка. Во многом поэтому растет рынок подержанного имущества.

«Безусловно, китайские производители сейчас выходят на первые места, но разнообразие поддерживается поставщиками и из других дружественных стран — появляются новые производители и бренды. Небольшая часть оборудования может поставляться за счет технологии параллельного импорта»,— рассказывает господин Мятлик. «Балтийский лизинг», в частности, стал более активно взаимодействовать с китайскими партнерами несколько лет назад.

По словам господина Ефремова, у клиентов в прошлом году были запросы на металлообрабатывающее оборудование, оборудование для пищевой промышленности и переработки, а также химической промышленности. «Сейчас мы наблюдаем небольшое снижение спроса на деревообрабатывающее оборудование. В 2022 году крупных инвестиционных проектов было меньше, уменьшились объемы сделок, но обращений много, особенно в части нетипичных лизинговых решений, таких как возвратный лизинг или финансирование импорта по прямым контрактам»,— говорит спикер.

Клиенты «Балтийского лизинга» — традиционно представители малого и среднего бизнеса. В 2022 году, как и в 2021-м, у них было наиболее востребованным оборудование для отраслей машиностроения, металлообработки и металлургии. Наибольший рост в структуре нового бизнеса показало полиграфическое оборудование (+186%), добавляет господин Мятлик.

В «Интерлизинге» наибольшее количество сделок по промышленному оборудованию заключается в сегменте металлообработки. На сегодняшний день доля китайских производителей здесь более 90%. Оставшиеся сделки приходятся на турецких и тайваньских производителей, которые обеспечивают поставку техники, но с большими логистическими затратами и рисками, рассказывает господин Албегов. «Если говорить о металлообрабатывающем оборудовании, то ранее популярные станки, например Mazak (Япония), перестали поставляться в Россию. Компания DMG, у которой был построен завод в Ульяновске, в настоящее время приостановила деятельность. Они были заменены китайскими производителями, такими как Hision (Китай)»,— делится он.

В сегменте лазерной резки метала ранее популярные марки Trump (Германия), Bystronic (Швейцария), Amada (Япония), по словам господина Албегова, полностью ушли с рынка и были заменены китайскими Han’s Laser, Senfeng.

Льготы востребованы

В текущих экономических условиях востребованы льготные инструменты лизинга, такие как субсидирование спецтехники или работа по программе федерального Фонда развития промышленности, где государство выделило 37 млрд рублей на приобретение приоритетной импортной продукции, перечисляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Более востребованы стали подержанные спецтехника и оборудование, однако касаемо конкретных долей официальных данных по их изменению в 2022 году нет.

Как отмечает генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Сергей Клюшников, существенную поддержку компаниям оказывает государственная программа «Лизинг промышленного оборудования», которая позволяет получить субсидию до 50% на уплату авансового платежа по договору лизинга оборудования для предприятий легкой промышленности, машиностроения и социально значимых товаров. Правительство РФ нацелено на импортозамещение в машиностроении и планирует, что за счет программы льготного лизинга к 2030 году доля российской техники на внутреннем рынке достигнет 80% для продукции сельскохозяйственного машиностроения, для специализированного машиностроения — 50%, для машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств — 62%.

Один из самых востребованных механизмов — государственные субсидии на приобретение спецтехники российского производства, добавляет господин Мятлик. «Балтийский лизинг» в феврале снова вошел в пул участников программы. «Мы также продолжаем взаимодействие с Фондом развития промышленности в рамках программы "Лизинговые проекты". Эта программа позволяет предприятиям приобретать новое оборудование и компенсировать до 90% аванса, что делает лизинг еще более привлекательной формой финансирования»,— говорит господин Мятлик.

В Санкт-Петербурге существует госпрограмма по возмещению затрат по лизингу на приобретение промышленного оборудования для среднего и крупного бизнеса, добавляет господин Албегов. «Многие наши клиенты регулярно пользуются данной программой и возмещают существенную часть оплаченных лизинговых платежей»,— делится он.

Рост на фоне низкой базы

В 2023 году сегмент промышленного лизинга в Петербурге вырастет на фоне низкой базы прошлого года, считает господин Чернов. По-прежнему будут актуальными льготные программы финансирования от государства и использование бывшей в употреблении техники. А тренд на переориентацию стран поставщиков лизингового оборудования и спецтехники в текущем году продолжится, частично переключившись на внутренний рынок, считает эксперт.

Господин Ефремов надеется, что в текущем году спроса на оборудование стабилизируется во всех секторах экономики. «Особенно это касается направления импортозамещения продукции. Большого объема крупных проектов не ждем, скорее всего это будут малые и средние сделки, а также точечная модернизация. В 2023 году будет актуально увеличение на рынке доли производителей из Азии и Турции»,— говорит он.

«Сейчас мы точно можем сказать, что если европейские бренды не вернутся на российский рынок, то китайские производители смогут усилить свои позиции. Кроме того, продолжится процесс отечественного импортозамещения, а сохраняющийся дефицит имущества поддержит рынок подержанного оборудования»,— резюмирует господин Мятлик.

Виктория Алейникова