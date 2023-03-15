Предприятия ждут кредитов

Промышленный сектор Петербурга адаптировался к новым условиям. Если в прошлом году банки фиксировали высокий рост краткосрочных кредитов на покрытие кассовых разрывов, то в этом году надеются на возобновление проектного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повышенный спрос на кредиты возник на фоне переориентации компаний на отечественный рынок и рынки азиатского региона. Эти процессы не могли не создать кассовых разрывов и потребовали дополнительного оборотного капитала

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Повышенный спрос на кредиты возник на фоне переориентации компаний на отечественный рынок и рынки азиатского региона. Эти процессы не могли не создать кассовых разрывов и потребовали дополнительного оборотного капитала

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совокупный объем кредитов, выданных промышленным предприятиям города (за вычетом курсовых разниц), вырос в 2022 году примерно в 1,5 раза, оценивает старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. Если говорить о кредитном портфеле, который банки сформировали за счет петербургской промышленности, то, по разным оценкам, за год он увеличился в диапазоне от 10 до 18%, добавляет банкир. Так, в сегменте машиностроения рост выданных кредитов составил примерно 15%. Аналогично выросли объемы кредитования у металлургических предприятий и компаний, занимающихся металлообработкой.

«Повышенный спрос на кредиты возник на фоне переориентации компаний на отечественный рынок и рынки азиатского региона. Эти процессы не могли не создать кассовых разрывов и потребовали дополнительного оборотного капитала»,— объясняет господин Иоффе. По оценкам банка, по причине разрывов цепочек поставок и логистических проблем объем оборотных кредитов предприятиям пищевой промышленности вырос примерно на 10–12%, а портфель кредитов петербургским фармацевтическим компаниям — на 18%. Серьезный рост портфеля, до 35%, также произошел в сегменте деревообработки СЗФО, где компаниям пришлось перенаправлять продажи на азиатские рынка, добавляет господин Иоффе.

К отраслям, которые, напротив, снизили объемы кредитования, он относит в первую очередь химическую и нефтехимическую промышленность, продукция которых не попала под санкционные ограничения, при этом ее стоимость на мировом рынке росла.

Лидер по темпам роста

В целом по итогам 2022 года корпоративное кредитование в России выросло, по данным ЦБ РФ, на 14,3%, что заметно выше 2021 года, когда рост составлял 11,7%. «Положительная динамика была достигнута в том числе благодаря господдержке кредитования системообразующих предприятий. Дополнительным фактором роста стало и переориентация крупного бизнеса с внешнего финансирования на внутренние заимствования»,— отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Директор департамента корпоративных финансов «ИВА Партнерс» Артем Тузов обращает внимание, что прирост в кредитовании в СЗФО был выше и составил 44,8% к 2021 году. Регион стал лидером среди федеральных округов по объему кредитования. Среди главных тенденций господин Тузов выделяет изменение структуры спроса на корпоративные кредиты. Если ранее привлекались «стандартные» кредиты на развитие бизнеса и рост оборотного капитала, то в 2022 году появилось много сделок M&A под покупку промышленных предприятий у нерезидентов. Часто такие сделки были со сложной структурой и не имели широкого освящения в прессе, добавляет эксперт.

Сбербанк в прошлом году сохранил объем выдачи кредитов корпоративному сектору в регионе на уровне 2021 года, рассказали в пресс-службе. В общей сложности предприниматели СЗФО получили в Сбербанке 944 млрд рублей, из которых 367 млрд составили выдачи в Петербурге и Ленобласти. В промышленном секторе наибольшую динамику по сумме выданных кредитов показали металлургическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная (суммарно 67 млрд рублей) и химическая промышленность (45 млрд рублей).

Северо-Западный филиал банка «Открытие» по итогам прошлого года увеличил свой корпоративный кредитный портфель на 43%. При этом объем кредитов, выданных корпоративным клиентам банка в Санкт-Петербурге в течение 2022 года, увеличился более чем в два раза, говорит господина Иоффе. По его словам, главным изменением в условиях финансирования со стороны банков стало усиление требований к залогам. Также серьезно изменились подходы к оценке залоговых активов. Сам по себе качественный анализ предприятий не претерпел значительных изменений, но параметры стресс-тестирования бизнес-моделей компаний стали более консервативными.

Спасительные льготы

В условиях санкций оказалась востребованной господдержка. Правительство оперативно разрабатывало и дорабатывало программы субсидирования для ключевых отраслей экономики, что позволило стабилизировать ситуацию в самые острые для промышленников месяцы второго квартала 2022 года, считает господин Иоффе.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, государство продолжает поддерживать промышленность. На предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги, будет дополнительно направлено 20 млрд рублей, что поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей.

В стране также действуют антикризисные программы льготного кредитования, среди которых расширенная программа стимулирования субъектов МСП с лимитом в 288,3 млрд рублей, программа оборотного кредитования с лимитом фондирования банков на сумму в 340 млрд рублей, реструктуризация кредитов с плавающей ставкой, перечисляет господин Чернов.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, по программам с господдержкой и реструктуризации клиенты в СЗФО получили 89,4 млрд рублей. Наиболее востребованной в 2022 году оставалась программа Минэкономразвития. По ней «Сбер» выдал более 3 тыс. кредитов в СЗФО на сумму более 14 млрд рублей, что в 19 раз больше по количеству и в пять раз выше по объему финансирования от уровня 2021 года.

В новых условиях правительство делает ставку на программу промышленной ипотеки, которую разработал Минпромторг. Она была заявлена осенью 2022 года и предполагает кредиты под залог недвижимости на приобретение готовой промышленной площадки по льготной ставке 3–5% (3% для технологических компаний и 5% для иных заемщиков).

Однако несмотря на то, что инициатива была заявлена достаточно давно, реально банки пока не начали выдавать такие кредиты в Петербурге, знает генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» Максим Ельцов.

В Сбербанке выдачи не комментируют, тем не менее сообщают, что банк принимает участие в программе и планирует освоить выделенные ему лимиты за первый квартал 2023 года. Сейчас «Сбер» обсуждает с Минпромторгом расширение объемов поддержки с учетом новых условий программы. В конце февраля министерство предложило расширить промышленную ипотеку на строительство, модернизацию, ремонт объектов и покупку земли и повысить лимит займа с 500 млн до 2 млрд рублей.

«Для многих не самых крупных предприятий Петербурга эта программа будет недоступна, так как к ней предъявляются требования по годовому обороту компании в 150 млн рублей и минимальной стоимости покупаемого актива в 50 млн рублей, поэтому и перспективы ее в текущем виде не очень велики»,— комментирует господин Чернов. При этом такие кредиты нельзя использовать для покупки промышленной недвижимости на электронных торгах, что также снижает возможности заемщика, добавляет он.

С ним согласна Наталья Горячая, предприниматель, руководитель консалтинговой компании «Делаем бизнес вместе», которая регулярно проводит опросы бизнеса в своем телеграм-канале. «Производственным предприятиям нужны дешевые и длинные деньги на закупку дорогостоящего оборудования, производственных помещений, материалов и импорт того, что еще не замещено на текущий момент. Ставка, по мнению самих предпринимателей, должна быть не более 5%»,— отмечает госпожа Горячая. По ее словам, в программе Минпромторга есть ограничения, и такие кредиты для многих МСП останутся недоступными, в том числе для производственного сектора с имеющимся залогом, так как оборудование и земля промышленного разграничения банкам не особенно интересны.

Рынок продолжит рост

В текущем году НКР ожидает сохранения влияния перечисленных выше факторов, что позволит корпоративному кредитованию продолжить расти. Росбанк полагает, что в течение 2023 года рост корпоративного кредитования в стране сохранит двухзначные темпы роста — 10–12%. Как отмечает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, рост продолжится, но будет зависеть от многих параметров: направления инвестиций, объема (больше или меньше по сравнению с докризисной комбинацией кредита и рынков капитала) и горизонта отдачи. Общий инвестиционный потенциал и спрос на кредиты, по словам эксперта, ограничены ужесточением внешнеторговых отношений и сжатием внутреннего спроса.

«Рынок корпоративного кредитования уже адаптировался к новым реалиям и линейно развивается. Некоторые замороженные инвестпроекты уже начинают разворачиваться. В первую очередь это касается отраслей, ориентированных на внутренний рынок: строительство жилья, сфера ЖКХ, пищевая промышленность, фармацевтика»,— указывает господин Иоффе. В этом году он ожидает увеличения числа сделок на рынке слияний и поглощений, которые в том числе потребуют финансирования со стороны банков.

Рынок промышленного кредитования продолжит рост на фоне необходимости импортозамещения технологий, оборудования и комплектующих, согласен господин Чернов. Ставки кредитования промышленности, вероятнее всего, останутся прежними, а займы для МСП могут немного подорожать, так как их формула привязана к ставке ЦБ. В текущем году диапазон ставки ЦБ РФ прогнозируется на уровне в 7,5–9,5%, а значит, повышательные риски присутствуют, но небольшие, примерно на уровне 1% годовых, считает господин Чернов.

Виктория Алейникова