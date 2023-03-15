Инвестиции упали на сорок процентов

Объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга превысил 100 млрд рублей в 2022 году.

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, объем инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам 2022 года составил 104,9 млрд рублей, что меньше показателя по итогам 2021 года почти на 40%. Превалирующая доля инвестиций (57%) пришлась на сегмент площадок под девелопмент. Участники рынка приобрели земельных участков на 59,6 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Основу сделок составили земельные участки под строительство жилья и апартаментов.

Доля инвестиций в объекты коммерческой недвижимости составила 43%, или 45,3 млрд рублей в абсолютном значении, что на 20% меньше, чем в 2021 году. Большая часть инвестиций была направлена на приобретение офисных зданий (45%), при этом объем сделок остался на уровне 2021 года — около 20 млрд рублей. Аналогичная ситуация сложилась в сегменте складской и индустриальной недвижимости, где второй год подряд сумма сделок достигает 10 млрд рублей. Значительнее всего вырос интерес инвесторов к гостиничной недвижимости, вложения в которую составили 7 млрд рублей по итогам 2022 года: показатель увеличился в два раза по сравнению с 2021 годом. Доля инвестиций в исторические объекты с целью редевелопмента составила всего 2%. В основном инвесторов интересовали качественные объекты с арендным потоком, не требующие дополнительных вложений.

В 2022 году наблюдалось увеличение объема инвестиций в участки, предназначенные под коммерческое строительство рекреационных объектов и баз отдыха в сегменте гостиничной недвижимости — до 2,3 млрд рублей, а также в участки под строительство производственно-складской недвижимости — до 2,2 млрд рублей. Данная тенденция обусловлена активным развитием рекреационной гостиничной недвижимости на основных туристических направлениях, а в случае со складской недвижимостью — ростом интереса к площадкам для производства.

По итогам 2022 года на 10 п. п. увеличилась доля инвесторов — конечных пользователей, которые в 2022 году вложили 11 млрд рублей против 2 млрд в 2021 году, что позволило им пополнить собственные активы качественными объектами. Также с 1 до 4% увеличилась доля сделок паевых инвестиционных фондов.

Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге, прогнозирует: «В 2023 году российские инвесторы в коммерческую недвижимость продолжат фокусироваться на приобретении имущества уходящих иностранных компаний, желая при этом получить крупный дисконт. Основной интерес будут проявлять к качественным готовым объектам с арендным потоком. Новое строительство будет отложено из-за высокого уровня неопределенности. При этом девелоперы продолжат инвестировать в участки под жилое строительство, но к выбору объектов будут подходить более тщательно в условиях снижающегося спроса, из-за чего можно будет наблюдать большую дифференциацию продукта на старте продаж жилых комплексов и апартаментов, то есть приобретать участки будут с очевидным на выходе продуктом».

Петр Моторин