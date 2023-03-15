Город замороженных проблем

В феврале компания GloraX заявила, что поставила на паузу проект реконструкции Апраксина двора и вообще решает, интересен ли ей этот проект. Надо сказать, что еще со времен подписания с городом соглашения о реконструкции Апрашки на ПМЭФ-2022 эти планы выглядели несколько сомнительно. Проект в 2000-е оказался неподъемным даже для «Главстроя», который тогда имел гораздо более весомый административный ресурс в Петербурге, чем GloraX. А с тех пор ситуация вокруг комплекса зданий на Садовой улице никак не улучшилась. Собственников (а половина зданий Апрашки находится в собственности) и арендаторов текущее положение дел, скорее всего, вполне устраивает, срываться с насиженных хлебных мест никто не спешит и разрулить ситуацию без вмешательства властей любому инвестору вряд ли удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вполне возможно, соглашение о реконструкции Апраксина двора для властей имело целью создать имитацию бурной деятельности, а для компании GloraX было возможностью получить какие-то преференции в других проектах за то, что взяла на себя такой неподъемный груз.

Для решения вопроса реконструкции такой территории требуется политическая воля, а с учетом того, что со времен ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора мегаполисом, по сути, никто не управляет, ждать такой воли не приходится.

Вероятнее всего, в ближайшие годы можно ожидать, что все болевые точки города окажутся в замороженном состоянии. Чаще всего сложные проблемы требуют непопулярных решений со стороны властей, а времена нынче такие, что предпринимать какие-то действия, которые способны вызвать массовое недовольство тех или иных групп, власти города вряд ли решатся.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Новая экономическая реальность»