«Зенит» справился с восстанием Спартака

По итогам 19-го тура лидер чемпионата России «Зенит» восстановил отрыв в восемь очков от «Спартака». Хотя петербуржцы едва не допустили осечку в домашнем матче с «Химками», вырвав победу лишь в компенсированное время — 3:2. «Ростов» у себя еле-еле обыграл «Пари Нижний Новгород» — 2:1. И только ЦСКА уверенно разобрался с «Крыльями Советов» — 4:0.

После того как «Спартак», не без труда одолевший «Факел», сократил отставание от «Зенита» до пяти очков, лидеру премьер-лиги нужно было побеждать «Химки» и возвращать комфортную для себя разницу, чтобы не создавать интригу в чемпионской гонке собственными руками и еще на ровном месте. Никто и не сомневался, что петербуржцы играючи справятся с командой, находившейся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. Да, «Химки» до неузнаваемости изменились в межсезонье, основательно перетряхнув состав, но не настолько, чтобы на равных тягаться с «Зенитом».

Хозяева «Газпром Арены» повели после очередного, уже 15-го в нынешнем чемпионате гола Малкома, который сейчас очень хорош и нисколько не переживает о том, что в зимнее трансферное окно сорвался его переход во французский ПСЖ. Правда, забив, Малком и компания сбросили обороты и даже позволяли химчанам владеть мячом. Но после перерыва оформивший российское гражданство бразилец оформил и второй дубль подряд, обогнав по дополнительным показателям спартаковца Квинси Промеса в споре лучших бомбардиров. Напомним, дважды Малком отличился и в предыдущем матче с «Нижним Новгородом».

При счете 2:0 «Зенит» вообще посчитал, что игра уже сделана, и поплатился за свою самоуверенность. Сначала петербуржцы забыли на дальней штанге Бутту Магомедова, а затем упустили Александра Руденко, который заработал пенальти в столкновении с голкипером Михаилом Кержаковым. Магомедов снова был точен, а основное время встречи между тем подходило к концу. И все же главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не помог «Спартаку». Густаво Мантуан не дал состояться сенсации и на 92-й минуте головой замкнул подачу Арсена Адамова, предголевой пас которому отдал все тот же Малком. Пусть и на нерве, «Зенит» победил — 3:2, набрал 48 очков и опять дистанцировался от красно-белых на восемь пунктов.

ЦСКА принимал «Крылья Советов» и продемонстрировал сверхнастрой на победный результат, тем более что у него появился шанс сравняться с занимающим четвертое место «Динамо», которое накануне проиграло «Краснодару». К тому же армейцы и сами потерпели три поражения кряду. Их наставник Владимир Федотов, наверное, впервые использовал связку нападающих Федор Чалов—Антон Заболотный, и эта тактическая задумка сработала.

Москвичи подавили соперника высоким прессингом и еще в первом тайме заколотили три мяча. Редко попадающий в стартовый состав Заболотный полностью оправдал доверие тренера, забил всегда важный первый гол и принял непосредственное участие в третьем, автором которого стал Чалов. А еще Иван Обляков наказал гостей за потерю у своей штрафной площади. Самарцы действовали уж очень робко, что в принципе им несвойственно, и даже по-спортивному наглый Владимир Писарский был не похож на самого себя. Один из лучших бомбардиров чемпионата отметился только парой корявых ударов.

Разве что во втором тайме «Крылья» навязали ЦСКА какой-то контрфутбол, когда тот переключился уже на энергосберегающий режим. Обе команды наверняка держали в уме, что в среду им предстоит провести первый матч в полуфинале Кубка России. Это будет, скорее всего, другая история, а сейчас армейцы выглядели на порядок сильнее. Виллиан Роша с углового отправил четвертый мяч в самарские ворота и окончательно прибил подопечных Игоря Осинькина, которые так и не сподобились хотя бы на гол престижа. Выиграв 4:0, ЦСКА с 32 очками догнал «Динамо» и приблизился к замыкающему тройку «Ростову».

Впрочем, у клуба с берегов Дона еще оставался домашний матч с располагавшимся гораздо ниже «Нижним Новгородом», в котором он представлялся фаворитом. Хотя и в межсезонье, и особенно после поражения от «Локомотива» в прошлом туре к команде Валерия Карпина было много вопросов. Возникло ощущение, что она начинает сдавать после неожиданного взлета в первой части чемпионата и ее ожидает борьба не со «Спартаком» за серебряные медали, а в лучшем случае с теми же «Динамо» и ЦСКА за бронзу.

«Ростов» и во встрече с нижегородцами имел проблемы. Нападающий гостей Тимур Сулейманов запорол, пожалуй, самый опасный момент в первом тайме, который закончился вничью 0:0. Во втором вратарю хозяев Сергею Песьякову тоже приходилось выручать. Но на 55-й минуте ошибся его нижегородский коллега Никита Гойло, махнувший кулаком мимо мяча, чем воспользовался Андрей Лангович. Однако вскоре «привез» и ростовский защитник Виктор Мелехин, который выдал Сулейманову просто идеальную передачу на пустые ворота. Потом арбитр чуть не придумал пенальти в пользу «Ростова», но VAR его поправил. А вот в другом эпизоде VAR уже углядел нарушение в штрафной нижегородцев, и Максим Осипенко с 11 метров принес ростовчанам победу — 2:1. Так что они по-прежнему отстают от «Спартака» всего на два очка.

Александр Ильин