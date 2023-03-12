ФТС зафиксировала больше всего нарушений при поставках смартфонов из Китая, ОАЭ и Финляндии

По итогам 2022 года чаще всего смартфоны ввозились в Россию с нарушением таможенных формальностей из ОАЭ, Финляндии и Китая. Больше всего преступлений и правонарушений с ними выявили на территориях, подотчетных Северо-Западному таможенному управлению и Шереметьевской таможне. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

За год таможенные органы возбудили три уголовных дела из-за незаконного ввоза смартфонов. Все дела возбуждены по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Сумма неуплаченных платежей составила 30,3 млн руб. против 33,6 млн руб. в 2021 году. Стоимость товаров по уголовным делам составила 73,7 млн руб. против 187,7 млн руб. в 2021 году.

Также таможенные органы возбудили 92 дела об административных правонарушениях против 41 в 2021 году. По оценкам ФТС, общая стоимость нелегально ввезенных смартфонов, изъятых по административным делам, составила 122,56 млн руб. против 26,85 млн руб. в 2021 году.

Олеся Павленко