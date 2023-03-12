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Коммерсантъ FM
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Ученые из Японии и Швейцарии разработают съедобных роботов

Теоретики из японского Университета электрокоммуникаций и швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны экспериментируют с разработкой дронов со съедобными частями. По их мнению, это может пригодиться при доставке провизии в спасательных операциях в труднодоступных районах, а также на промышленных производствах.

В настоящий момент им удалось создать работающий прототип летающего дрона, который на 50% состоит из съедобных элементов. Его крылья из рисового крекера с желатином обладают размахом 700 мм и питательной ценностью 300 калорий. Также дрон может переносить 80 г воды и развивать скорость 10 м/с. В будущем ученые хотят разработать устройства, у которых 75% частей состояли бы из пищевых элементов. Тогда дрон смог бы доставить в два раза больше пищи, чем обычный. Также ученые хотят разработать похожих роботов для пищевых производств, где велика вероятность попадания в конечные продукты частичек металла. Манипуляторы у них можно было бы заменить на желатиновые.

Евгений Федуненко

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