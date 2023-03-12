В Гааге 700 человек задержаны на протесте экоактивистов

Нидерландская полиция задержала 700 экоактивистов, которые заблокировали трассу в Гааге. Они сели на дорогу, которая в том числе соединяет город с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Правоохранительные органы применяли водометы. Параллельно с этим протестом в Гааге проходила акция фермеров, которые выступали против планов правительства сократить выбросы азота.

Организатором акции стало движение Extinction Rebellion. Они выступили против выделения субсидий на добычу полезных ископаемых.

Полиция неоднократно призывала протестующих не блокировать трассу. Многие отказались выполнять требование. Из-за применения водометов возле места проведения акции установили шатры для обогрева. Задержанным выдали сухую одежду, говорится в сообщении полиции.

Демонстранты в пятый раз перекрывают эту трассу в Гааге. В прошлый раз, в конце января, также было задержано больше 700 человек.

Кроме того, один человек был задержан 11 марта на акции фермеров в Гааге. Водитель сельхозтехники оказал сопротивление полиции.

Леонид Уварчев