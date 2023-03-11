Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Гааге

В Гааге сегодня, 11 марта, протестовали фермеры и защитники окружающей среды. Вечером полиция применила водометы, чтобы разогнать около 100 активистов, которые проводили несанкционированную акцию, сообщает Reuters.

Более 10 тыс. нидерландских фермеров протестовали против планов правительства ограничить выбросы азота, что, по их мнению, приведет к закрытию многих ферм и ударит по производству продуктов питания.

Выбросы азота в сельском хозяйстве появляются в результате применения удобрений и как следствие различных отходов животноводства.

Тем временем в другом районе Гааги тысячи защитников окружающей среды перекрыли главную магистраль во время несанкционированного протеста против налоговых правил, которые, по их словам, поощряют использование ископаемого топлива. Полиция использовала водометы.

Экоактивисты из группы Extinction Rebellion взобрались на стену рядом с перекрытой дорогой и вывесили баннер с надписью: «Прекратите субсидии на ископаемое топливо». Протестующие требуют отмены льгот по налогу на топливо для нефтеперерабатывающих заводов и угольных электростанций, а также льгот для авиационной и судоходной отраслей.

Мария Федотова