В Париже во время марша против пенсионной реформы произошли беспорядки

Во Франции прошли очередные общенациональные митинги и шествия противников пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. На этой неделе это уже вторая акция, первая прошла 7 марта, собрав более 1 млн человек по всей Франции, и седьмая — с января. Сегодня, 11 марта, спустя два часа после начала парижского марша, произошли потасовки с полицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция против пенсионной реформы во Франции

Фото: Benoit Tessier, Reuters Акция против пенсионной реформы во Франции

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Полиция предполагала, что в 230 запланированных демонстрациях по всей Франции примут участие от 800 тыс. до 1 млн человек, из них 100 тыс., вероятно, соберутся в Париже, сообщает AFP.

Опрос общественного мнения, опубликованный сегодня телекомпанией BFMTV, показал, что 63% французов одобряют протесты против реформы, 54% выступили за забастовки, 78% заявили о неизбежности проведения реформы.

В настоящее время законопроект, одним из пунктов которого является повышение пенсионного возраста, обсуждается в Сенате (верхняя палата парламента). 10 марта правительство просило ввести специальную процедуру, чтобы ускорить процесс, проведя единое голосование по всему законопроекту, а не отдельные голосования по каждой статье и сотням поправок. Сегодня рано утром Сенат возобновил дебаты по реформе.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Мария Федотова