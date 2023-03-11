В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, потоки лавы распространились на расстояние 1,5 км от кратера, сообщает Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

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Ведомство повысило уровень опасности до трех из четырех возможных по принятой Индонезией классификации извержений. Агентство рекомендовало местным жителям не приближаться к вулкану на расстояние менее 7 км.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что извержение вызвало выброс густого вулканического пепла. Агентство зафиксировало в общей сложности пять-шесть выбросов. Оно будет рекомендовать жителям близлежащих населенных пунктов эвакуироваться, если охват извержения продолжит расти и выйдет за пределы 7 км.

Вулкан Мерапи высотой 2190 м считается в Индонезии одним из самых активных. Последнее крупное извержение вулкана произошло в 2010 году. Тогда погибли 353 человека. Последнее извержение произошло в феврале 2020 года, когда столб дыма и пепла поднялся на высоту до 2 км.

Эрдни Кагалтынов