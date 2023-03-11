«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» победили московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:1. «Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве.

Голы забили: Боржис (24, 67), Кривцов (90+3) — Тюкавин (19).

В турнирной таблице «Краснодар» с 29 очками занимает седьмое место. «Динамо» с 32 очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет со столичным «Локомотивом» 18 марта. «Динамо» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом» 18 марта.

Мария Федотова