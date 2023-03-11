В витрину с надписью «Миру мир» книжного магазина «Все свободны» выстрелили из травматического пистолета

В Санкт-Петербурге, в книжном магазине «Все свободны», повредили витрину с надписью «Миру мир». На фотографии, размещенной в «ВКонтакте» магазина, над словом «Миру» видно небольшое круглое отверстие с расходящимися от него трещинами.

Любовь Беляцкая, один из основателей магазина, в комментарии к посту предположила, что в витрину стреляли из травматического пистолета. «Все-таки надпись на наших окнах нравится не всем. Очень грустно»,— говорится в сообщении магазина в Telegram-канале. Владельцы магазина объявили сбор средств на замену стекол, он уже закрыт. «Все свободны» был открыт в 2011 году. С 2019 года расположен по адресу: ул. Некрасова, 23.

Мария Федотова