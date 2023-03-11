Spiegel: концерн Deutsche Bahn прекратил бесплатную доставку гуманитарной помощи Украине

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn в 2023 году перестал доставлять гуманитарные грузы на Украину бесплатно. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники.

Концерн начал доставлять грузы на Украину бесплатно после начала боевых действий в феврале 2022 года в знак поддержки. Гуманитарную помощь доставляет «дочка» Deutsche Bahn — DB Cargo. С февраля «дочка» компании доставила на Украину 1,3 тыс. контейнеров с гуманитарной помощью. Транспортные расходы на перевозку составили €5 млн.

Теперь юридические лица для доставки гуманитарной помощи должны платить Deutsche Bahn за их перевозку. Стоимость перевозки одного контейнера по такому маршруту, по данным Der Spiegel, составляет в €5 тыс.

Анастасия Ларина