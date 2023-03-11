В Петербурге появятся запретные зоны для электросамокатов

Администрация Санкт-Петербурге в лице комитета по транспорту подписала с городскими кикшеринговыми компаниями соглашение о создании в городе зон, свободных от электросамокатов. Документ на новый срок будет оформлен в ближайшие две недели, сообщила пресс-служба Смольного.

«Отраженные сегодня в тексте соглашения положения о "запретных зонах" — где не разрешено передвигаться на самокатах — станут основой для изменения схем дорожных движений и установки дорожных знаков на улицах города в соответствии с новыми ПДД»,— говорится в сообщении.

Как отметил запредседателя комитета Дмитрий Ваньчков, регулирующие рынок и использование самокатов в городе соглашения с кикшеринговыми компаниями, заключенные в прошлые два года, показали свою эффективность. «Наш город — первый в России регион, который сделал такое»,— отметил он.

Напомним, предыдущие сезоны проката электросамокатов в Петербурге отметились частыми случаями ДТП и столкновений с пешеходами. В 2021 году город оказался лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах.

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