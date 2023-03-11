Суд в Костроме заочно арестовал экс-координатора штаба Навального по делу о военных фейках

Свердловский районный суд Костромы заочно арестовал Александра Зыкова, экс-координатора местного штаба политика Алексея Навального (штабы Алексея Навального признаны экстремистской организацией и запрещены). Его подозревают в распространении фейков о ВС РФ (207.3 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зыков

Фото: @ZykovAleksander Александр Зыков

Фото: @ZykovAleksander

«В отношении Зыкова избрана мера пресечения в виде ареста. Он арестован заочно»,— сказали агентству в суде.

25-летний Александр Зыков руководил региональными штабами Алексея Навального в Костроме и Саратове. После признания сети штабов экстремистской организацией в России Александр Зыков уехал из России. В сентябре 2022 года его объявили в федеральный розыск.

По информации «Медиазоны» (признана иностранным агентом), причиной возбуждения уголовного дела против Александра Зыкова стали антивоенные посты на его страничке во «ВКонтакте». Изначально ему вменяли в вину распространение фейков о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), позже в обвинение добавили политический мотив и переквалифицировали обвинение на ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Олеся Павленко