Госдума заказала исследование межнационального согласия на фоне военной операции на Украине

Госдума разместила на портале государственных закупок тендер на проведение исследования о межнациональном согласии в России в связи с военной операцией на Украине и преодолением социально-экономических последствий санкций. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на портал госзакупок.

В техническом задании необходимость исследования объясняется тем, что российские власти разрабатывают поправки в Стратегию национальной политики «с учетом новых вызовов межнациональному согласию», возникших в связи с военной операцией на Украине и преодолением санкций.

Исследование должно разработать рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленной на «сохранение гражданского единства и межнационального согласия». Начальная цена исследования — 5 млн руб. Его необходимо подготовить до 14 августа.

Анастасия Ларина