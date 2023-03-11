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Коммерсантъ FM
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В Перми клиент облил бензином офис компании по оценке недвижимости

В Перми клиент компании по оценке недвижимости облил офис организации бензином и угрожал сотруднице. Инцидент произошел 2 марта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в местном управлении МВД.

«В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение об угрозе убийством. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ»,— говорится в сообщении МВД, которое приводит «РИА Новости».

По информации «Пермь Онлайн», клиент пермского Института экспертизы INEX ворвался в кабинет юриста компании с десятилитровой канистрой бензина и спичками и угрожал администратору поджогом.

По информации издания, мужчину не устроило качество услуг: INEX проводил оценку его квартиры в аварийном доме для получения компенсации. Как сообщило издание, мужчине не понравилось, что в качестве судебных расходов по делу о получении компенсации было взыскано 16 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб.

Анастасия Ларина

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