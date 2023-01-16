Разработчики заглянули за рубеж

Выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла в 2022 году на 30–35%. В том числе участники рынка увеличили экспорт решений в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку, некоторые для этого создали самостоятельные зарубежные подразделения. Эксперты утверждают, что продажи решений на основе искусственного интеллекта в целом растут на 5–10% быстрее, чем общесистемного софта. Однако, по их мнению, в 2023 году наиболее востребованными будут решения для кибербезопасности и облачные платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” опросил российских разработчиков искусственного интеллекта для решений в области распознавания лиц об итогах 2022 года. Так, по словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, в 2022 году выручка компании составила около 1,4 млрд руб., что на 30% больше результата за 2021 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2021 год составила 842 млн руб., чистый убыток — 114 млн руб. «В 2022 году мы продолжили международную экспансию, рынки Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии всегда были для VisionLabs ключевыми»,— отметил господин Марков.

Выручка NtechLab в 2022 году увеличилась на 35%, причем почти удвоились международные продажи, рассказал представитель компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее выручка за 2021 год составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 88 млн руб. В NtechLab утверждают, что с 2018 года ее среднегодовой темп роста продаж превышает 100%. По словам представителя компании, на внешних рынках выручка увеличивается благодаря новым проектам на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ: «Всего в 2022 году решения были проданы в 26 стран».

Однако увеличить доходы за рубежом получилось далеко не у всех отечественных разработчиков решений для распознавания лиц. Так, по словам гендиректора RecFaces Тамары Морозовой, «из-за общей геополитической ситуации многие рыночные механики перестали работать, в связи с чем пришлось заново выводить бренд на зарубежные рынки».

Для сохранения клиентского сервиса в уже запущенных зарубежных проектах RecFaces создала «автономную компанию» в Дубае. «После этой процедуры мы успешно реализовали ряд проектов в Египте, Саудовской Аравии, Гватемале и зашли на рынок Индии»,— уточняет госпожа Морозова. Но, по ее словам, из-за дополнительных издержек заработок на международных проектах в 2022 году, по сравнению с российским, оказался ниже прогнозируемого на 30–40%. На внутреннем рынке, говорит топ-менеджер, выручка выросла в пять раз по сравнению с итогами 2021 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2021 год выручка компании составила 32 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

Сегмент решений в области искусственного интеллекта в целом «выглядит ключевым для достижения лидерства в новом технологическом укладе», поэтому отрасль растет в этом направлении во всех ведущих странах мира, поясняет президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. По его информации, несмотря на санкции, российские разработчики не потеряли клиентов в других странах, но для этого пришлось локализовать офисы продаж. По мнению Дмитрия Маркова, зарубежные компании готовы вкладываться в российские разработки, поскольку «они более доступны по цене и при этом не уступают или даже превосходят зарубежные аналоги по качеству».

По словам директора практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Алексея Богомолова, решения на основе искусственного интеллекта демонстрируют динамику роста выручки на 5–10% больше общесистемного софта. Но наиболее перспективными с точки зрения продаж в 2023 году господин Богомолов считает программы, которые помогают создавать корпоративные фабрики данных (Data Fabric), программы по кибербезопасности, конфиденциальности данных, облачные платформы (Cloud-Native Platforms), а также ПО для создания распределенных предприятий (Distributed Enterprises).

Интерес разработчиков ПО к экспорту своих решений в 2022 году по регионам Страна / регион Доля опрошенных разработчиков, которые заинтересованы в стране (%) Казахстан 37,0% Белоруссия 28,7% Украина 13,8% США и Канада 26,4% Великобритания 11,4% Китай 10,8% Индия 13,2% Бразилия 7,2% Африка 13,2% Ближний Восток 22,8% Источник: исследование «Руссофта» за 2022 год.

Тимофей Корнев