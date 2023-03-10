Канада запретила импорт российского алюминия, железа и стали

Власти Канады ввели запрет на импорт из России алюминия и стальной продукции. Документ опубликован на сайте канадского правительства.

В Минфине Канады отметили, что таким образом Оттава ограничивает поступление доходов России. Запрет распространяется на всю алюминиевую продукцию, включая необработанный и листовой алюминий, а также на готовую продукцию, в том числе посуду и другие товары для дома. кроме того, запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

В соответствии с поправками к положению «об особых экономических мерах» импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него запрещается не только гражданам Канады, но и всем жителям страны.

По данным Минфина Канады, за 2021 год страна импортировала российский алюминий на сумму $45 млн. Стоимость импортированной из России металлопродукции составила $213 млн.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».